Prämien-Aktion: Unsere uhlsport FuPa-Leibchen für nur 350 Punkte Weil's auf euch ankommt: Amateurfußball-Spiele tickern oder filmen und bei der großen Herbst-Aktion jede Woche eine neue Prämie in der Sonder-Aktion

FuPa ist eine riesige Community. In Kürze feiern wir den 1.000.000sten angemeldeten Nutzer, darunter sind mehr als 50.000 aktive Vereinsverwalter. Wir alle gemeinsam bringen den Amateurfußball groß raus! Und wollen Danke sagen, mit einer tollen FuPa-Prämien-Aktion im Herbst. Jede Woche gibt es eine unserer Prämien für eine deutlich reduzierte Punktzahl. In dieser Woche: die beliebten FuPa-Aufwärmleibchen für 350 anstatt regulär 750 Punkte.

Unser Ausrüster uhlsport hat tolle Produkte im Sortiment. Im FuPa-Prämiensystem gibt's das FuPa-gebandete, klassische ID-Shirt, die College-Jacke, die ultra-lite ärmellose Veste und vieles mehr. 😍 In dieser Woche wollen wir aber ein besonders für die Amateurfußball-Teams besonders gefragtes Produkt in den Fokus stellen: die FuPa-Aufwärm-/Kennzeichnungs-Leibchen. ⚽️



Hier gibt's den 10er-Pack FuPa-Leibchen für nur 350 Punkte, solange der Vorrat reicht! 😊



Und ein kleines Zuckerl obendrauf: Unter allen Liveticker-Meldern, die am Wochenende das Spiel ihrer Mannschaft tickern und unter unseren Instagram-Post kommentieren, verlosen wir 3 x eine unsere Wochen-Aktions-Prämien! 🤩







Wie kann man Prämienpunkte bei FuPa sammeln?

Entweder durch Bedienen eines Livetickers aus den Amateurfußball-Ligen (10 Punkte), oder durch Filmen einer Partie per Sport.Video-App und Registrierung im FuPa-Channel (30 Punkte, mindestens 10 Szenen). Auch Hallenfußball-Spiele können getickert oder gefilmt werden, hier gibt's aufgrund der reduzierten Spielzeit nur 3 Punkte pro Spiel bzw. 8 Punkte fürs Filmen. Hier findest du alle FAQs und Teilnahmebedingungen.



Die Grundvoraussetzung fürs Tickern bzw. Filmen:

Um am Prämiensystem teilnehmen zu können, bzw. überhaupt tickern zu können, musst du einen FuPa-Account haben. Um zu Tickern, ist es nicht zwingend notwendig Vereinsverwalter zu sein (hierfür ist eine Sonder-Freischaltung erforderlich). Als FuPaner ohne weiterführende Berechtigungen ist die Liveticker-Eintragung drei Tage vorm jeweiligen Spieltermin möglich.



FuPa Prämien sind nicht kostenpflichtig zu erwerben, sondern einzig durchs Bedienen eines Amateurfußball-Livetickers bzw. durchs Filmen einer Partie zu ergattern. Obendrein übernehmen wir, also die FuPa GmbH, die Versandkosten. Wir haben in allen Punktebereichen Prämien für euch vorrätig. Von der äußerst beliebten FuPa-Tasse, über den legendären FuPa-Kaffee 😍, das FuPa-Bier, oder Gutscheinen für den uhlsport-Shop, sowie FuPa-Shirts, -Jacken oder -Westen.