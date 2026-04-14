Prägendes Trainerduo verabschiedet Ecevit und Sarisoy hören zum Saisonende auf von red · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Beim SSV 1951 Kassel geht eine Ära zu Ende. Mit Eray Ecevit und Tanju Sarisoy verabschiedet der Klub zum Saisonende zwei prägende Figuren, die den sportlichen Weg der Mannschaft auf dem Mattenberg in den vergangenen Jahren entscheidend mitgestaltet haben.

Die Worte, mit denen der Vereinsvorsitzende Mehmet Ali Siksik den Abschied ankündigt, lassen keinen Zweifel daran, welchen Stellenwert das Duo innerhalb des Vereins genießt. Es ist ein Abschied voller Dankbarkeit, Anerkennung und emotionaler Verbundenheit – und zugleich der Schlusspunkt unter eine Entwicklung, die aus Sicht des Vereins eng mit dem Namen Ecevit verknüpft bleibt. Alles fing schon früh an

Als Eray Ecevit seine Aufgabe beim SSV übernahm, befand sich der noch junge Verein sportlich in einer anderen Lage. Nach Angaben des Klubs kämpfte die Mannschaft in der Saison zuvor noch um den Klassenerhalt in der A-Klasse. Von den späteren Erfolgen war man seinerzeit noch ein gutes Stück entfernt. Mit Ecevit jedoch, so schildert es der Verein, sei nicht nur ein neuer Trainer gekommen, sondern ein neuer Geist. Mehmet Ali würdigt den scheidenden Coach als jemanden, der der Mannschaft eine neue Mentalität verliehen habe. Ecevit habe es geschafft, aus einzelnen Spielern eine Einheit zu formen und den Glauben an die eigene Stärke zu wecken. Diese Entwicklung mündete bereits in seiner ersten Saison in einen Meilenstein der Vereinsgeschichte: dem Aufstieg in die Kreisoberliga. Ein Erfolg, der beim SSV bis heute nachwirkt und den der Vorsitzende ausdrücklich mit dem Wirken des Trainers verbindet.