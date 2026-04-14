Prägendes Trainerduo verabschiedet

Beim SSV 1951 Kassel geht eine Ära zu Ende. Mit Eray Ecevit und Tanju Sarisoy verabschiedet der Klub zum Saisonende zwei prägende Figuren, die den sportlichen Weg der Mannschaft auf dem Mattenberg in den vergangenen Jahren entscheidend mitgestaltet haben.
Die Worte, mit denen der Vereinsvorsitzende Mehmet Ali Siksik den Abschied ankündigt, lassen keinen Zweifel daran, welchen Stellenwert das Duo innerhalb des Vereins genießt. Es ist ein Abschied voller Dankbarkeit, Anerkennung und emotionaler Verbundenheit – und zugleich der Schlusspunkt unter eine Entwicklung, die aus Sicht des Vereins eng mit dem Namen Ecevit verknüpft bleibt.
Alles fing schon früh an
Als Eray Ecevit seine Aufgabe beim SSV übernahm, befand sich der noch junge Verein sportlich in einer anderen Lage. Nach Angaben des Klubs kämpfte die Mannschaft in der Saison zuvor noch um den Klassenerhalt in der A-Klasse. Von den späteren Erfolgen war man seinerzeit noch ein gutes Stück entfernt. Mit Ecevit jedoch, so schildert es der Verein, sei nicht nur ein neuer Trainer gekommen, sondern ein neuer Geist.
Mehmet Ali würdigt den scheidenden Coach als jemanden, der der Mannschaft eine neue Mentalität verliehen habe. Ecevit habe es geschafft, aus einzelnen Spielern eine Einheit zu formen und den Glauben an die eigene Stärke zu wecken. Diese Entwicklung mündete bereits in seiner ersten Saison in einen Meilenstein der Vereinsgeschichte: dem Aufstieg in die Kreisoberliga. Ein Erfolg, der beim SSV bis heute nachwirkt und den der Vorsitzende ausdrücklich mit dem Wirken des Trainers verbindet.
Über das sportliche hinaus
Doch die Würdigung beschränkt sich nicht allein auf das sportlich Sichtbare. Innerhalb des Vereins wird Ecevit als weit mehr denn nur als Trainer beschrieben. Mehmet Ali nennt ihn Motivator, Vorbild und Führungspersönlichkeit – als jemanden also, der nicht nur Spiele gewonnen, sondern den Verein auch menschlich geprägt habe.
Eng verbunden ist dieser Weg mit Co-Trainer Tanju Sarisoy. Auch ihm widmet der Vorsitzende deutliche Worte des Dankes. Sarisoy sei stets da gewesen, loyal, verlässlich und ein entscheidender Teil des gemeinsamen Erfolgs. Sein Wirken habe sich vielfach im Hintergrund abgespielt, sei für den Verein jedoch von unschätzbarem Wert gewesen. Der eingeschlagene Weg, so macht der Klub deutlich, wäre ohne ihn nicht derselbe gewesen.
Lücke wird hinterlassen
Dass nun beide gemeinsam zum Saisonende aufhören, verleiht dem Abschied zusätzliche Schwere. Der SSV 1951 Kassel verliert nicht nur zwei Trainer, sondern zwei Gesichter einer Phase, in der der Verein sportlich gewachsen und in seiner Identität gereift ist.
Was bleibt, ist nach Vereinsangaben weit mehr als nur die Erinnerung an Ergebnisse und Tabellenplätze. Es sind Spuren, die Ecevit und Sarisoy auf dem Platz, in der Kabine und im Innenleben des Vereins hinterlassen haben. Oder, wie es Mehmet Ali in seiner Botschaft formuliert: Sie werden für immer ein Teil von Mattenberg bleiben.