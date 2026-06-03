Prägendes Gesicht verlässt BW Lohne

In den vergangenen zwei Jahren war der 47-Jährige eines der bekanntesten Gesichter rund um die Fußballabteilung. Ob in der Pressearbeit, auf den Social-Media-Kanälen oder bei den Livestreams der Spiele – Kloßek prägte die Außendarstellung des Vereins maßgeblich und begleitete eine der erfolgreichsten Phasen der Vereinsgeschichte. Besonders wichtig ist ihm dabei die Botschaft, dass die Entscheidung ohne Differenzen getroffen wurde. „Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass deutlich wird, dass ich mit den Verantwortlichen ein sehr harmonisches und zielführendes Gespräch geführt habe und ich voll dahinterstehe, dass nach einem Abstieg an gewissen Stellschrauben gedreht und jeder Stein umgedreht werden muss“, erklärt der Unternehmer aus Lingen auf Instagram.

Auch Fußball-Abteilungsleiter Manuel Arlinghaus würdigt die Arbeit des scheidenden Pressesprechers. „Hardy hat den Verein zwei Jahre nach außen sehr gut repräsentiert und wir verlieren mit ihm ein prägendes Gesicht der letzten Jahre. Wir danken ihm für alles und er weiß auch, dass er hier in Lohne immer willkommen sein wird.“ Teil großer Momente der Vereinsgeschichte Kloßek erlebte die jüngsten Höhepunkte des Vereins aus nächster Nähe. Dazu gehörte insbesondere der Pokalsieg 2025, der als größter Erfolg der Vereinsgeschichte gilt. Zudem begleitete er beide Partien im DFB-Pokal und war damit unmittelbar an den emotionalsten Momenten der jüngeren Vereinsgeschichte beteiligt.