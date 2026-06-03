Prägendes Gesicht verlässt BW Lohne

In den vergangenen zwei Jahren war der 47-Jährige eines der bekanntesten Gesichter rund um die Fußballabteilung. Ob in der Pressearbeit, auf den Social-Media-Kanälen oder bei den Livestreams der Spiele – Kloßek prägte die Außendarstellung des Vereins maßgeblich und begleitete eine der erfolgreichsten Phasen der Vereinsgeschichte.
Besonders wichtig ist ihm dabei die Botschaft, dass die Entscheidung ohne Differenzen getroffen wurde. „Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass deutlich wird, dass ich mit den Verantwortlichen ein sehr harmonisches und zielführendes Gespräch geführt habe und ich voll dahinterstehe, dass nach einem Abstieg an gewissen Stellschrauben gedreht und jeder Stein umgedreht werden muss“, erklärt der Unternehmer aus Lingen auf Instagram.
Auch Fußball-Abteilungsleiter Manuel Arlinghaus würdigt die Arbeit des scheidenden Pressesprechers. „Hardy hat den Verein zwei Jahre nach außen sehr gut repräsentiert und wir verlieren mit ihm ein prägendes Gesicht der letzten Jahre. Wir danken ihm für alles und er weiß auch, dass er hier in Lohne immer willkommen sein wird.“
Teil großer Momente der Vereinsgeschichte
Kloßek erlebte die jüngsten Höhepunkte des Vereins aus nächster Nähe. Dazu gehörte insbesondere der Pokalsieg 2025, der als größter Erfolg der Vereinsgeschichte gilt. Zudem begleitete er beide Partien im DFB-Pokal und war damit unmittelbar an den emotionalsten Momenten der jüngeren Vereinsgeschichte beteiligt.
„Ich war beim größten Erfolg der Vereinsgeschichte, dem Pokalsieg 2025, hautnah dabei. Ich habe beide DFB-Pokalspiele begleiten dürfen, dafür bin ich heute noch dankbar und stolz darauf. Viel mehr als die sportlichen Erfolge wiegt allerdings, dass ich hier echte Freundschaften gefunden habe, die über mein Engagement hinaus Bestand haben werden. Dieser Verein wird immer einen besonderen Stellenwert für mich haben“, sagt Kloßek.
Erfolgreich auch außerhalb des Vereins
Neben seiner Tätigkeit bei BW Lohne hat sich Kloßek auch beruflich einen Namen gemacht. Der ehemalige Oberligaspieler gründete 2024 eine eigene Content-Agentur und arbeitet mittlerweile unter anderem mit dem deutschen Spitzenfußball sowie der Nationalmannschaft im Basketball zusammen. So begleitete er beispielsweise den deutschen Meister von 2024, Bayer 04 Leverkusen, bei internationalen Auftritten in der Champions League und ist regelmäßig mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft unterwegs.
Bereits 2022 war Kloßek erstmals für BW Lohne tätig. Nach einer zwischenzeitlichen Station bei BSV Kickers Emden kehrte er 2024 zurück und übernahm erneut Verantwortung in der Medienarbeit des Vereins.
Mit seinem Abschied verliert BW Lohne eine prägende Persönlichkeit hinter den Kulissen. Die Verbindung zwischen Verein und Kloßek dürfte jedoch auch über das offizielle Ende der Zusammenarbeit hinaus bestehen bleiben.