Prägende Ära endet: Geschäftsführer Riedel verlässt den TSV Havelse Architekt der erfolgreichsten Vereinsphase verabschiedet sich nach fünf außergewöhnlichen Jahren von red · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser

Der TSV Havelse und Florian Riedel gehen nach fünf prägenden Jahren getrennte Wege. Der Geschäftsführer der Profiabteilung, Sportvorstand des e.V. und langjährige spielende Sportdirektor wird den Verein nach Saisonende verlassen, um den nächsten Schritt im Profifußball zu gehen. Mit seinem Abschied verliert der TSV nicht nur einen zentralen Entscheidungsträger, sondern auch die prägende Persönlichkeit der erfolgreichsten Phase der Vereinsgeschichte.

Riedel wechselte im Sommer 2021 als Spieler zum TSV Havelse in die 3. Liga. Bereits kurze Zeit später übernahm er Verantwortung weit über das Spielfeld hinaus. In einer im deutschen Profifußball außergewöhnlichen Doppelrolle als aktiver Spieler und Sportdirektor trug er maßgeblich dazu bei, den Verein nach dem Drittliga-Abstieg sportlich zu stabilisieren und neu auszurichten. Unter seiner Verantwortung entwickelte sich der TSV Havelse in den folgenden Jahren kontinuierlich weiter. 2025 gewann der Klub erstmals die Meisterschaft der Regionalliga Nord und kehrte nach erfolgreichen Relegationsspielen gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig in die 3. Liga zurück. Parallel dazu schaffte auch die U19 den Sprung in die höchste DFB-Nachwuchsliga und etablierte sich dort.

Auch abseits des klassischen Fußballbetriebs setzte Riedel neue Impulse. Die neu gegründete E-Sport-Abteilung des Vereins gewann auf Anhieb die offizielle DFB-eSport-Liga der 3. Liga. Zum Abschied blickte Riedel mit großer Dankbarkeit auf seine Zeit in Havelse zurück. Der Verein habe ihm Vertrauen, Verantwortung und die Möglichkeit gegeben, eigene Ideen umzusetzen. Besonders die Menschen im Umfeld des TSV, die den gemeinsamen Weg auch in schwierigen Phasen mitgetragen hätten, würden ihm in Erinnerung bleiben. Gerade die Leidenschaft und das tägliche Engagement innerhalb des Vereins hätten den TSV Havelse für ihn so besonders gemacht.