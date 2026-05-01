Prägende Ära endet

– Foto: FC Bosporus Kassel

Beim FC Bosporus Kassel II geht zum Saisonende eine prägende Zeit zu Ende. Fatih und Serhat Tutulmaz sowie Trainer Hüseyin Tutulmaz den Verein verlassen. Für die zweite Mannschaft des FC Bosporus bedeutet das den Abschied von drei Persönlichkeiten, die den sportlichen Weg und das Innenleben des Teams in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt haben.

Der gemeinsame Weg begann 2022 in der Kreisliga B. Seitdem entwickelte sich die Mannschaft sportlich wie strukturell deutlich weiter. Zu den größten Erfolgen dieser Zeit zählen eine Meisterschaft sowie ein Pokalsieg. Auch in der laufenden Saison spielt Bosporus Kassel II eine starke Rolle und befindet sich weiterhin im Aufstiegsrennen. Der bevorstehende Abschied erfolgt damit nicht aus einer Phase des Stillstands, sondern aus einer erfolgreichen Situation heraus.

Abschied fällt schwer

Fatih und Serhat Tutulmaz gehörten in den vergangenen Jahren zu den Leistungsträgern der Mannschaft. Gemeinsam mit Hüseyin Tutulmaz standen sie für Kontinuität, Ehrgeiz und Identifikation. Ihr Einfluss reichte dabei über Ergebnisse und Tabellenplätze hinaus. Aus einer Mannschaft sei über die Jahre eine eng verbundene Gemeinschaft geworden, geprägt von Vertrauen, Respekt und gemeinsamen Erlebnissen.