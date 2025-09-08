Prädikat Spitzenspiel

Bei herrlichem Fußballwetter mit 20 Grad und strahlendem Sonnenschein reiste der SV Fortuna Ballendorf am Sonntag nach Nersingen. Der Rasen präsentierte sich in perfektem Zustand, einige treue Fortuna-Fans hatten die Fahrt ebenfalls angetreten – und sie sollten ein echtes Spitzenspiel sehen. Beide Teams waren ungeschlagen in die Saison gestartet: Nersingen mit drei Siegen aus drei Spielen, Ballendorf mit zwei Siegen und einem Remis. Schon im Vorfeld war also klar: Dieses Duell hatte echten Topspiel-Charakter.

Die Partie begann denkbar ungünstig für Ballendorf. Bereits in der 3. Minute konnte der Ball im Strafraum nicht konsequent geklärt werden – Nersingen nutzte das Chaos und ging früh mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nur sechs Minuten später setzte Flo ein echtes Ausrufezeichen. Erst ließ er einen Gegenspieler alt aussehen, zog nach innen und jagte den Ball unhaltbar oben rechts ins Eck – ein Traumtor zum 1:1-Ausgleich (9.). Und Ballendorf hatte nun richtig Lust: Über die rechte Seite ging es in der 16. Minute blitzschnell nach vorne, Moritz flankte präzise, und Jannis netzte mit seinen bekannten „Krankenbeinen“ in der Mitte zum 1:2 ein. Es ist unklar, ob Jannis die Anweisung vom Trainer erhalten hat, das Bundesliga-Logo bitte nachzustellen, denn genau so sah es aus! Egal – Schon nach einer Viertelstunde war das Spiel gedreht!

Die Gäste traten nun äußerst selbstbewusst auf. Klare Worte von Coach Michael in der Vorbereitung schienen gefruchtet zu haben: Konsequentes Anlaufen, saubere Verlagerungen, schnelles Umschalten – Ballendorf wirkte in dieser Phase wie eine Spitzenmannschaft. In der 31. Minute fiel dann auch das verdiente 1:3: Nach Ballgewinn ging es mit zwei schnellen Pässen durch die Schnittstelle, Flo blieb vor dem Tor eiskalt und schob von links souverän ein (Vorlage Ebse). Kurz vor der Pause hatte Jannis sogar noch Pech, als sein 25-Meter-Strahl an die Latte krachte (40.). Zur Halbzeit stand eine hochverdiente 3:1-Führung für die Fortuna, während Nersingen kaum gefährlich vors Ballendorfer Tor kam.

Zweite Hälfte: Kampfspiel mit Spannung

Nach Wiederanpfiff versuchte Nersingen, den Druck zu erhöhen. In der 54. Minute musste Robin einen tückischen Aufsetzer parieren, war aber hellwach. Auch in der Folge blieb er ein sicherer Rückhalt. Ballendorf lauerte auf Konter und hatte durch Flo (59.) und Jannis (83.) noch gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen. Doch wie so oft im Fußball kam es anders: In der 74. Minute brachte ein Freistoß Unruhe in den Ballendorfer Strafraum, niemand bekam den Ball entscheidend geklärt – und plötzlich lag er zum 2:3 im Netz. Nun war wieder alles offen, und die Schlussphase versprach Nervenkitzel pur.

Zittern bis zum Abpfiff

Die Fortuna stemmte sich gegen die Schlussoffensive der Gastgeber. Robin parierte mehrfach stark (u. a. 92.), Nico klärte zwei späte Eckbälle souverän (94.), und vorne hätte Jannis in der 86. Minute beinahe den Sack zugemacht, verpasste jedoch knapp. Nach fünf Minuten Nachspielzeit war dann Schluss: Ballendorf brachte den 3:2-Sieg über die Zeit!

Fazit

Mit einer leidenschaftlichen Leistung, tollen Toren und einer überragenden ersten Halbzeit holt der SV Fortuna Ballendorf drei ganz wichtige Punkte im Spitzenspiel bei Nersingen. Damit bleibt die Fortuna ungeschlagen und bestätigt eindrucksvoll die beiden Siege aus der letzten Saison gegen denselben Gegner. Ein Auswärtssieg, der Lust auf mehr macht – und der zeigt: Mit dieser Fortuna ist in dieser Saison zu rechnen! Ballendorf schraubt sich mit diesem Sieg an die Tabellenspitze und steht nun Punktgleich mit FKV Neu-Ulm und TSV Berghülen auf dem zweiten Platz.