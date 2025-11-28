– Foto: © Julius Schwalenberg

Prädikat: Jung und unverzichtbar Mit gerade einmal 19 Jahren ist Til Dietrich beim 1. FC Eichsfeld bereits ein fester Bestandteil der Thüringenliga-Mannschaft.

In allen 11 Spielen dieser Saison stand der junge Mittelfeldspieler von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Feld und zeigt damit, dass er in Dennis Erkners Team eine tragende Rolle spielt. Bereits in seinem dritten Jahr im Männerbereich kann Til auf 64 Verbandsliga-Spiele zurückblicken – eine beachtliche Zahl für sein Alter.

Im FuPa-Interview spricht er über den Einstieg in den Männerbereich, seine Entwicklung aus der eigenen Jugend, sein erstes Thüringenliga-Tor und den bevorstehenden Klassiker gegen den SV 09 Arnstadt. FuPa Thüringen: Til, du bist in deiner dritten Thüringenliga-Saison und absoluter Stammspieler. Bist du selbst überrascht, wie schnell die Anpassung an den Männerbereich geklappt hat?

Til Dietrich: Ehrlich gesagt bin ich schon ein bisschen überrascht, wie schnell das alles ging. Natürlich hofft man immer, dass man sich im Männerbereich gut zurechtfindet, aber dass ich so früh so viele Einsatzminuten bekomme, damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin meinem Trainer sehr dankbar für die Chance und das Vertrauen. Die Mannschaft hat mich von Anfang an super aufgenommen, das hat mir den Einstieg enorm erleichtert. Außerdem hatte ich in der Jugend beim 1. FC Eichsfeld eine richtig gute Ausbildung – davon profitiere ich heute sehr.

FuPa Thüringen: Wie würdest du dich selbst als Spieler beschreiben? Was sind deine Stärken, und wie hilfst du der Mannschaft?

Til: Ich würde mich als einen spielintelligenten Spieler beschreiben, der versucht, viel Ruhe und Struktur ins Spiel zu bringen. Eine meiner größten Stärken ist definitiv die Zweikampfstärke, kombiniert mit Schnelligkeit. Dadurch kann ich der Mannschaft Sicherheit geben und helfen, das Spiel zu kontrollieren. FuPa Thüringen: Anfang November hast du dein erstes Thüringenliga-Tor erzielt. Wie ist es gefallen, und wie hast du danach gefeiert?

Til: Es war ein „klassischer Abstauber“ nach einer Standardsituation. Das Tor hat mich natürlich sehr gefreut, weil ich schon lange darauf gewartet habe. Groß jubeln konnte ich leider nicht, weil es zu diesem Zeitpunkt das 1:1 war und wir unbedingt noch das Spiel gewinnen wollten.

FuPa Thüringen: Am Wochenende steht ein Verfolgerduell gegen Arnstadt an. Was erwartest du für ein Spiel, und worauf kommt es an?

Til: Ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich erwarte ein intensives, enges Duell, in dem Kleinigkeiten entscheiden können. Für uns wird es wichtig sein, konzentriert und zweikampfstark aufzutreten, kompakt zu stehen und unser Leistungsniveau abzurufen. Wenn wir das auf den Platz bringen, haben wir gute Chancen, die drei Punkte zu holen. FuPa Thüringen: Welche Ziele hast du persönlich für die Restsaison? Und was willst du mit der Mannschaft erreichen?

Til: Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, da ich noch jung bin und noch sehr viel lernen möchte. Außerdem ist mein Ziel, verletzungsfrei zu bleiben und kein Spiel zu verpassen – jedes Spiel bringt mich bei meiner Entwicklung weiter. Mit der Mannschaft wollen wir unter die ersten drei Plätze kommen und unsere Qualität sowie Spielidee konsequent umsetzen. Das wäre ein großer Erfolg für uns.