Prackenbacher Frauen gewinnen Derby mit 4:1

Brunner, Preiß - Elf entscheiden Derby für sich mit 4:1 über die SG Viechtach. Lisa Kuffner mit drei Treffern.

In der ersten Viertelstunde verlief wenig in dieser Partie. Es läuft die 16. Minute und Elisabeth Vogl brachte einen Freistoß außerhalb herein und Lisa Kuffner köpft hinter TW Magdalena Kastl mit dem Kopf zum 1:0 ein. Vor der Halbzeit wurde allerdings diese Partie etwas hitziger. Die SG Viechtach bekam kurz vor Halbzeitpfiff einen Freistoß (auch außerhalb), den Nathalie Hinkofer zum 1:1 Ausgleich stellte.

Nach Wiederbeginn kam Viechtach leicht verbessert raus und hatte eine gute Einschussmöglichkeit durch Nathalie Hinkofer, dessen Abschluss geblockt wurde. Prackenbach nahm aber zunehmend besser das Heft in die Hand und in der 58. Minute, als Elisabeth Vogl eine Ecke hereinbrachte und Lisa Kuffner freistehend zum 2:1 Führungstreffer eindrückte. In der 61. Minute eine ähnliche Situation. Elisabeth Vogl mit einem Eckball und Lisa Kuffner köpfte rechts neben den Pfosten zum 3:1 ein. Die nächste Möglichkeit hatte Margit Wilhem, als ein schlenzer knapp vorbei ging. In der 85. Minute setzte sich Margit Wilhelm über die Flügel durch und setzt einen Abschluss erfolgreich zum 4:1 ab. Prackenbach gewinnt am Ende verdient das Derby gegen die SG Viechtach.