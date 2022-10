Prackenbach zur Halbzeit in Kreisklasse auf Tabellenplatz fünf

Der SV Prackenbach musste sich vor der Saison neu orientieren und man gab das Ssisonziel eigentlich oben mitspielen an. Leider wird das wohlmöglich nicht mehr zu erreichen sein, aber die Mannschaft um Trainer Günther Hölzl, Spielertrainer Josef Högerl steht aktuell auf einem guten fünften Tabellenplatz.

In der Vorbereitung konnte man den Kreisligisten SC 1919 Zwiesel mit 6:2 bezwingen, der komplett mit ihrem Kader aufgetreten war. Die Vorbereitung auf die neue Saison verlief soweit gut und man startete beim SV Bischofsmais, wovon man eine 5:1 Niederlage einstecken musste. Den ersten Dreier holte man im ersten Saisonheimspiel im Derby gegen den 1.FC Viechtach mit 4:1. Etwas unglücklich verlief dann der Auftritt beim Mristerschaftsfavoriten SV Habischried, denn in der ersten Halbzeit verbuchte man einige Tormöglichkeiten und man musste am Ende eine 4:1 Niederlage hinnehmen. Das folgende Heimspiel gegen die Spvgg Patersdorf war man ziemlich durch Verletzungen und Urlauber angeschlagen. und Patersdorf holt sich durch einen 2:3 Erfolg den Dreier. - Torwart Thomas Hofbauer musste sogar vorne eingesetzt werden. Am nächsten Spieltag folgte ein ungefährdeter 0:3 Sieg beim TSV Bodenmais. Einen herben Dämpfer erleidet man zu Hause gegen die SG Innernzell/Schöfweg 2 mit 1:4. In Kirchdorf führte man mit 0:2, musste sich aber mit eine 2:2 Punkteteilung zufrieden geben. Einen furiosen Auftritt konnte man gegen den SV Arnbruck follziehen. - Mann feierte einen deutlichen 6:3 Erfolg. Eine Woche später gastiert man in der Au und beim TSV Frauenau konnte man diese Partie 0:4 für sich entscheiden. Der Auswärtserfolg war nicht in Gefahr. Gegen den Neuling SV Lalling, wo man in der ersten Halbzeit deutlich führen hätte müssen, unterlag man am Ende mit 2:5. - An dem Tag haderte man mit der Chancenverwertung und Defensivleistung. Ein anderes Gesicht konnte der SV Prackenbach gegen die SG Gotteszell/Teisnach, im Heimspiel an den Tag legen. Nach 0:1 Führung der Gäste in Halbzeit eins, drehte man den Spieß noch zu einem 3:2 Sieg um. Es folgte darauf ein schmeichelhaftes 1:1 beim SV March. - In Halbzeit eins ließ man wiederum etliche Chancen aus. Im letzten Heimspiel der Vorrunde, konnte die Reserve der Spvgg Ruhmannsfelden mit 2:0 bezwungen werden. Ein guter Erfolg gegen die Kammerl-Elf, weil Ruhmannsfelden viele junge und talentierte Burschen in ihren eigenen Reihen haben. Entscheidend war der Kampfgeist und die Geschlossenheit der Prackenbacher Mannschaft.