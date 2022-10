Prackenbach zu Gast in March

Der SV March ist seit fünf spielen ungeschlagen. Prackenbach ist wieder gefordert alle Tugenden an den Platz zu legen, um die volle Punkteausbeute mitnehmen zu können. Wichtig wird sein, dass man vorne seine Möglichkeiten nutzt und hinten nicht zu offen ist. Beim letzten Auftritt der Marcher, konnte man beim TSV Frauenau einen klaren 4:1 Auswärtserfolg einfahren. Beim letzten Heimspiel gegen den SV Arnbruck wäre sogar ein Dreier möglich gewesen, doch Johannes Pöhn verschoss in der Nachspielzeit einen Faulelfmeter. March verfügt über breite, eine stabile Kaderdecke und kann jeden in dieser unberechenbaren Kreisklasse ärgern.