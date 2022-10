Prackenbach unterliegt Bischofsmais mit 0:3

Der SV Bischofsmais trat als Favorit an und wurde diese Rolle gerecht. Prackenbach verzeichnete gute Möglichkeiten und hatte sogar während des Spiel in Führung gehen können oder den Ausgleich herstellen müssen, doch aus den Chancen die man hatte, konnte man kein Kapial daraus machen. Bischofsmais war abgezockter und holt sich verdient diese drei Punkte.

In der 3. Minute hätte Jira Radim, den SV in Führung bringen können, aber er scheiterte am Pfosten. Die erste richtige Möglichkeit hatte Marco Pledl in der 15. Minute, allerdings zielte er vor TW Rother vorbei. Es gab in der 19. Minute dann Ecke durch Marco Kolmer und am langen Pfosten köpfte Sebastian Ebner unbedrängt zur Führung ein. Die Hausherren waren bemüht und eine hereingabe von Andreas Vaitl, verfehlte Jira Radim in der 31. Minute im Fünferaum knapp. Bischofsmais hätte sogar vor der Halbzeitpause noch erhöhen können. Einen Freistoß außerhalb rauschte durch und Balint Balga klärte auf der Linie und in Kürze verfehlte Sebastian Eder vor TW Rother. Dann war Halbzeit und Bischofsmais führte mit 0:1.

Nach der Halbzeit musste in der 48. Minute TW Rother eingreifen. Marco Kolmer probierte es mit einem Weitschuss, doch vom oberen Eck fischte TW Rother glänzend den Ball heraus. In der 56. Minute gab es einen Freistoß für Prackenbach, den Jan Micka nahm, doch TW Vornehm holt das Gerät vom Winkel heraus. Die Heimelf probierte alles und plötzlich tauchte Jira Radim in der 54. Minute vor TW Vornehm auf, aber sein Heber ging abgefällscht drüber und in der Folge ließ Josef Högerl eine gute Kopfballchance aus. Die nächste dicke Chance dann Marco Pledl, als er knapp das Gerät vorbei setzte. Dann setzte Prackenbach ein Ausrufezeichen. Ein langer Ball kam zu Alexander Holzer, doch er verzieht unbedrängt. In der 78. Minute wurde die Kugel zentral abgewährt und Marco Kolmer droscht drauf und erhöhte mit einem platzierten Abschluss zum 0:2. Der Gast spielte weiter und in der 84. Minute stellte Marco Pledl nach Foulelfmeter auf 0:3. Eine Duftmarkte setzte noch Jan Micka, als er durch einen Freistoß der Ball streifte. Bischofsmais holt sich verdient die Punkte.