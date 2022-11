Prackenbach überzeugt mit 4:1 beim Derby in Viechtach

Der SV Prackenbach konnte das Derby auf der Regeninsel gegen den 1.FC Viechtach mit 4:1 für sich entscheiden.

In den Anfangsminuten hatte der 1.FC Viechtach zwei guten Möglichkeiten. Manuel Wittenzellner setzt einen Freistoß knapp über dem Kasten und Michael Obermeier nimmt Kugel direkt den Rother über die Latte lenkte. Die ersten 15 Minuten gehörte den Hausherren. In der 17. Minute wurde Jira Radim freigespielt und setzt das Leder knapp am linken Pfosten vorbei. Prackenbach bekam in der 26. Minute halblinks einen Freistoß zugesprochen, Josef Högerl trat an und Jonas Früchtl köpft freistehend zum 0:1 ein. Eine Minute später tankte sich Jira Radim außen durch, gibt herein zu Fabio Saba, der zum 0:2 vollstreckte. Vor der Halbzeit hat der Gast durch ein Zuspiel von Alexander Holzer auf Fabio Saba eine Duftmarke, doch Lobmeier eilte reaktionsschnell heraus und dann war Halbzeit.