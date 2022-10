Prackenbach ringt Ruhmannsfelden Reserve mit 2:0 nieder

Die ersten 20 Minuten verliefen ziemlich ausgeglichen. In der 24. Minute hatte Jan Micka eine dicke Möglichkeiten, doch er scheiterte an TW Kitzke. Es lief die 36. Minute und Prackenbach konnte jubeln. Tobias Vaitl steckte zu Jira Radim, der das Gerät ins linke Eck schlenzte. Mit einer 1:0 Führung ging die Heimelf dann in die Halbzeitpause.

Nach Wiederbeginn hatte in der 52. Minute Alexander Koller per Abschluss die Latte getroffen, der Ball sprang vor der Linie auf und die Hausherren hatten hierbei Glück. Danach hatte Bastian Brem einen Möglichkeit, als er knapp am sechzener drüber zielte. In der 63. Minute hatte Jira Radim eine Chance, den Abschluss parrierte TW Kitzke hervorragend. In der 67. Minute setzte sich Jan Micka von außen durch, zieht drauf und Jonas Früchtl konnte das Leder vom fünfer nicht präzise treffen. - TW Kitzke schnappte sich den Ball vor der Torlinie. Der Gast probierte nochmals alles und Alexander Koller ließ in der 81. Minute eine gute Kopfballchance liegen. In der 85. Minute tanke sich Andreas Vaitl durch und scheiterte an TW Kitzke. In Folge wurde Jira Radim in der 87. Minute im Strafraum zu Fall gebracht und der Schiri zeigte auf dem Punkt. Jira Radim tritt an und verwandelte den Faulelfmeter sicher rechts unten zum 2:0 Endstand.