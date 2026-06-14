Prackenbach: Nach gelöschten »Bränden« zurück in die Kreisliga Der Meisterthron gehört dem SV Prackenbach: Nach mageren Jahren gelingt der große Befreiungsschlag +++ Mit 84 Saisontoren ballerte sich die Milicevic-Elf im Mai völlig verdient zum Aufstieg +++ Mit fünf Neuzugängen nimmt der Meister nun die Kreisliga Bayerwald ins Visier von Marco Baumgartner · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Nach harten Jahren in der Kreisklasse konnte der SV Prackenbach die Meisterschaft in der Kreisklasse Straubing feiern und spielt nun wieder im Kreis-Oberhaus. – Foto: Thomas Gierl

Knapp einen Monat ist es her, seit an der Hochkreuzstraße alle Dämme brachen: Der SV Prackenbach hat die Kreisklasse Straubing hinter sich gelassen und geht nach dem verdienten Meistertitel im Mai mit breiter Brust in die wohlverdiente Sommerpause. Nach schwierigen Platzierungen in den Vorjahren (Platz 5., 9. und 10.) stand der Verein lange Zeit vor einer echten Zerreißprobe, hat sich jedoch pünktlich zum Saisonfinale eindrucksvoll zurückgemeldet und richtet den Blick nun voll auf die bevorstehende Vorbereitung zur Kreisliga-Saison 26/27.

Der Blick zurück: "Ein Kampf gegen Windmühlen“ Nach den erfolgreichen Jahren in Bezirks- und Kreisliga folgte für den SVP eine lange Durststrecke in der Kreisklasse. Im gesamten Umfeld herrschte laut eigenen Angaben Unruhe, wie der Sportliche Leiter Stefan Kuffner rückblickend auf die schwierige Phase erklärt: "Nach den dürftigen Jahren in der Kreisklasse rumorte es oftmals im gesamten Verein. Man versuchte immer wieder Brände zu löschen, was aber einem Kampf gegen Windmühlen glich. Mit einigen Änderungen im sportlichen Bereich und einem glücklichen Händchen bei den verpflichteten Neuzugängen letzte Saison, kamen wir gestärkt zurück. Letztendlich führte dies zur meiner Meinung nach verdienten Meisterschaft und zum Aufstieg in die Kreisliga. Spieler, Trainer, Verantwortliche und Fans rückten wieder enger zusammen und bildeten eine starke Einheit."

Der Tag der Krönung: 5:0-Gala gegen Motzing und Partymarathon Den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft machten die Prackenbacher am 25. Spieltag vor heimischer Kulisse. Vor 150 Zuschauern fegte der SVP den SV Motzing mit 5:0 vom Platz. Josef Högerl (5./55.), Goalgetter Johannes Wolf (18./90.+1) und Spielertrainer Ivan Milicevic (42.) schossen den Spitzenreiter vorzeitig zum Titel. So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Prackenbach Prackenbach SV Motzing Motzing 5 0 Kuffner blickt auch Wochen nach dem Erfolg noch mit einem Schmunzeln auf die rauschenden Meisterfestivitäten zurück: "Das Spiel gegen Motzing endete auch in der höhe völlig verdient mit einem Sieg für unsere Mannschaft, was direkt im Anschluss und auch in den darauffolgenden Wochen zu manch großartiger Feier führte." Mit insgesamt 84 Saisontoren stellte der SVP am Ende der Spielzeit zudem die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga. Ein großer Dank an die Ehrenamtlichen. Hinter diesem sportlichen Erfolg steht eine funktionierende Vereinsstruktur, die besonders in den schwierigen Jahren den Kopf oben behielt. Für Kuffner ist die Meisterschaft daher auch ein Verdienst der treuen Helfer im Hintergrund, die oft nicht im Rampenlicht stehen: "Einen speziellen Dank möchte ich zudem an unseren Stadionsprecher und Schriftführer Christian Klingl aussprechen für die jahrelang geleistete Arbeit."

Der Kapitän lässt es sich schmecken: Für Alexander Bauernfeind und seine Teamkollegen war dies aber nicht die letzte Party nach der Meisterschaft. – Foto: Thomas Gierl