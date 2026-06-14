Prackenbach: Nach gelöschten »Bränden« zurück in die Kreisliga

Knapp einen Monat ist es her, seit an der Hochkreuzstraße alle Dämme brachen: Der SV Prackenbach hat die Kreisklasse Straubing hinter sich gelassen und geht nach dem verdienten Meistertitel im Mai mit breiter Brust in die wohlverdiente Sommerpause. Nach schwierigen Platzierungen in den Vorjahren (Platz 5., 9. und 10.) stand der Verein lange Zeit vor einer echten Zerreißprobe, hat sich jedoch pünktlich zum Saisonfinale eindrucksvoll zurückgemeldet und richtet den Blick nun voll auf die bevorstehende Vorbereitung zur Kreisliga-Saison 26/27.
Nach den erfolgreichen Jahren in Bezirks- und Kreisliga folgte für den SVP eine lange Durststrecke in der Kreisklasse. Im gesamten Umfeld herrschte laut eigenen Angaben Unruhe, wie der Sportliche Leiter Stefan Kuffner rückblickend auf die schwierige Phase erklärt:
"Nach den dürftigen Jahren in der Kreisklasse rumorte es oftmals im gesamten Verein. Man versuchte immer wieder Brände zu löschen, was aber einem Kampf gegen Windmühlen glich. Mit einigen Änderungen im sportlichen Bereich und einem glücklichen Händchen bei den verpflichteten Neuzugängen letzte Saison, kamen wir gestärkt zurück. Letztendlich führte dies zur meiner Meinung nach verdienten Meisterschaft und zum Aufstieg in die Kreisliga. Spieler, Trainer, Verantwortliche und Fans rückten wieder enger zusammen und bildeten eine starke Einheit."
Den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft machten die Prackenbacher am 25. Spieltag vor heimischer Kulisse. Vor 150 Zuschauern fegte der SVP den SV Motzing mit 5:0 vom Platz. Josef Högerl (5./55.), Goalgetter Johannes Wolf (18./90.+1) und Spielertrainer Ivan Milicevic (42.) schossen den Spitzenreiter vorzeitig zum Titel.
Kuffner blickt auch Wochen nach dem Erfolg noch mit einem Schmunzeln auf die rauschenden Meisterfestivitäten zurück: "Das Spiel gegen Motzing endete auch in der höhe völlig verdient mit einem Sieg für unsere Mannschaft, was direkt im Anschluss und auch in den darauffolgenden Wochen zu manch großartiger Feier führte." Mit insgesamt 84 Saisontoren stellte der SVP am Ende der Spielzeit zudem die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga.
Hinter diesem sportlichen Erfolg steht eine funktionierende Vereinsstruktur, die besonders in den schwierigen Jahren den Kopf oben behielt. Für Kuffner ist die Meisterschaft daher auch ein Verdienst der treuen Helfer im Hintergrund, die oft nicht im Rampenlicht stehen:
"Einen speziellen Dank möchte ich zudem an unseren Stadionsprecher und Schriftführer Christian Klingl aussprechen für die jahrelang geleistete Arbeit."
Während der Ball noch etwas ruht, laufen im Hintergrund bereits die Planungen für die intensive Vorbereitungsphase auf Hochtouren. Für die neue Spielzeit 26/27 in der Kreisliga Bayerwald hat der SV Prackenbach die personellen Weichen gestellt. Mit Sebastian Lex, Moritz Seidel, Korbinian Menacher, Felix Scheweck und Sebastian Baumgartner stoßen zum Trainingsauftakt einige namhafte Neuzugänge zum Kader, während Lukas Tesarik den Verein mit den besten Wünschen verlässt. Nach einer beeindruckenden Bilanz von 18 Siegen aus 26 Spielen blickt Prackenbachs Sportchef absolut positiv in die Zukunft: "Für die neue Saison sind wir gut aufgestellt und hoffen, uns in der Kreisliga Bayerwald etablieren zu können. Wenn die Entwicklung der Mannschaft so weitergeht, freue ich mich auf spannende Jahre."