Prackenbach liefert heißen fight gegen Tabellenführer Habischried

Nach 90 minütigen Kampf gegen den Tabellenführer SV Habischried, musste sich der SV Prackenbach mit einem 2:2 begnügen, wobei ein Sieg nicht unverdient gewesen wäre.

In der 7. Minute ging der Gast durch eine Unachtsamkeit im Strafraum mit 0:1 in Führung. Kevin Dombois erwischte den Ball und trifft für die Gäste. Bei Prackenbach probierte es dann in der 14. Minute durch Balint Balga, dessen Abschluss knapp das Ziel verfehlte. In der 18. Minute musste Jira Radim wegen Muskulärer Probleme ausgewechselt werden. Für ihn kam dann Tobias Vaitl in die Partie. In der 23. Minute setzte sich Tobias Vaitl außen im eins gegen eins durch, legte den Ball auf ins Zentrum und Balint Balga zieht drauf und vollendet zum 1:1 Ausgleich. Danach gab es einige Möglichkeiten für die Heimelf. In der 32. Minute war es Fabio Saba, der gerade noch abgefangen wurde, dann hatte Alexander Holzer einen Abschluss, der geblockt wurde und Jan Micka kam freistehend in der 39. Minute zum Schuss, aber drüber. Noch vor der Halbzeitpause ließ Andreas Vaitl eine Chance liegen, als sein Gerät knapp vorbei ging. Dann war Halbzeit. 1:1 stand es.

Nach Wiederbeginn, in der 52. Minute war Dominik Wartner, der knapp über den Kasten zielte. Es war weiterhin ein Hart umkämpftes Spiel und Alexander Holzer ließ in der 61. Minute eine Kopfballchance liegen. Prackenbach kämpfte verbissen und wollte die Führung. In der 80. Minute konnte Josef Högerl auf Manuel Hagl durchstecken und drück den Ball zum viel umjubelten 2:1 Führungstor ein. Habischried blieb brand gefährlich und es gab kurz vor Abpfiff noch einen Foulelfmeter. TW Thomas Hofbauer parrierte zwar den Foulelfmeter, doch Denis Edenhofer konnte im Nachschuss den 2:2 Ausgleich herstellen. Am Ende ein glücklicher Punktgewinn des Tabellenführers.