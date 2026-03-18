Prackenbach holt zwei Landesliga-Fußballer Sebastian Lex und Moritz Seidel kommen von der SpVgg Lam ans Hochkreuz +++ Spielertrainer Ivan Milicevic verlängert und auch Torjäger Johannes Wolf bleibt von Thomas Seidl · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Stefan Kuffner, Moritz Seidel, Sebastian Lex, Felix Scheweck, Manuel Hagl – Foto: Verein

Eine Reihe von erfreulichen News kann der SV Prackenbach vermelden. Der derzeitige Rangdritte der Kreisklasse Straubing kann die Rückkehr von Sebastian Lex vermelden. Das 24-jährige Eigengewächs wechselt zur kommenden Runde vom Landesligisten SpVgg Lam zurück zu seinem Heimatverein, bei dem der Verteidiger die Rolle des Co-Spielertrainers übernehmen wird. Zudem hat sich der frühere Bezirksoberligist die Dienste von Moritz Seidel gesichert, der momentan ebenfalls noch in Diensten der SpVgg Lam steht. Als dritter Neuer kommt Nachwuchsmann Felix Scheweck von der SpVgg Ruhmannsfelden ans Hochkreuz.

Lex und Seidel wurden beide beim ASV Cham ausgebildet. Während Lex nach seiner Jugendzeit ein Intermezzo beim damaligen Landesligisten SV Neukirchen beim heiligen Blut hatte, zog es den aus dem SV Arnbruck hervorgegangenen Seidel schon 2019 zur SpVgg Lam. Defensiv-Allrounder Lex hat bis dato 126 Partien in der dritthöchsten Amateurklasse bestritten, „Sechser“ Seidel sogar schon 143. "Es ist eine tolle Sache, dass zwei Spieler von so einem Format zum SV Prackenbach kommen und darauf sind wir sehr stolz. Gerade die Rückkehr von Sebastian ist ein wichtiges Zeichen für die Zukunft. Er ist im Verein groß geworden und soll die kommenden Jahre eine tragende Rolle spielen“, lässt Prackenbachs Abteilungsleiter Stefan Kuffner wissen. Auch Jungspund Scheweck traut der Funktionär auf Sicht einiges zu: "Ein sehr junger Spieler mit viel Potenzial. Bereits sein leider schon verstorbene Vater hat das SVP-Trikot getragen und gehörte der Generation an, die sich viele Jahre erfolgreich auf Bezirksebene behaupten konnte.“





Bekanntgeben kann der Klub außerdem die Verlängerung von Spielertrainer Ivan Milicevic. Der kroatische Ex-Profi, der auch schon bei der DJK Vilzing und dem 1. FC Bad Kötzting unter Vertrag stand, ist seit vergangenen Juni Chefanweiser der Schwarz-Weißen und hat maßgeblichen Anteil daran, dass sich der Traditionsklub in der neuen Umgebung bislang prächtig schlägt. "Ivan ist sportlich und menschlich ein absoluter Glücksgriff gewesen. Gemeinsam mit Co-Trainer Daniel Holzer, der ebenfalls weitermachen wird, leistet er hervorragende Arbeit", betont Kuffner.







Die umgruppierten SVler mischen als Tabellendritter in der Straubinger Gruppe vorne mit und dürfen sich sogar noch Aufstiegshoffnungen machen. Eine tolle Herren-Premierensaison spielt Johannes Wolf, der im vergangenen Sommer von der U19 der DJK Vilzing zu seinem Stammverein zurückkehrte. Mit 19 Einschüssen führte der 19-jährige die Torschützenliste an und weckte auch Begehrlichkeiten von höherklassigen Teams. "Johannes hat uns für die nächste Spielzeit zugesagt. Das ist ebenfalls ein Meilenstein für unsere weiteren Planungen“, freut sich Stefan Kuffner, der bezüglich der Restrückrunde guter Dinge ist: „Wir haben uns eine hervorragende Ausgangsposition verschaffen und haben uns zum Ziel gesetzt, bis zum Schluss ganz vorne mitzuspielen. Wenn es am Ende nur für den vierten oder fünften Rang reicht, war es aber trotzdem eine gute Saison.“