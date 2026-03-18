Prackenbach holt zwei Landesliga-Fußballer

Eine Reihe von erfreulichen News kann der SV Prackenbach vermelden. Der derzeitige Rangdritte der Kreisklasse Straubing kann die Rückkehr von Sebastian Lex vermelden. Das 24-jährige Eigengewächs wechselt zur kommenden Runde vom Landesligisten SpVgg Lam zurück zu seinem Heimatverein, bei dem der Verteidiger die Rolle des Co-Spielertrainers übernehmen wird. Zudem hat sich der frühere Bezirksoberligist die Dienste von Moritz Seidel gesichert, der momentan ebenfalls noch in Diensten der SpVgg Lam steht. Als dritter Neuer kommt Nachwuchsmann Felix Scheweck von der SpVgg Ruhmannsfelden ans Hochkreuz.
Lex und Seidel wurden beide beim ASV Cham ausgebildet. Während Lex nach seiner Jugendzeit ein Intermezzo beim damaligen Landesligisten SV Neukirchen beim heiligen Blut hatte, zog es den aus dem SV Arnbruck hervorgegangenen Seidel schon 2019 zur SpVgg Lam. Defensiv-Allrounder Lex hat bis dato 126 Partien in der dritthöchsten Amateurklasse bestritten, „Sechser“ Seidel sogar schon 143. "Es ist eine tolle Sache, dass zwei Spieler von so einem Format zum SV Prackenbach kommen und darauf sind wir sehr stolz. Gerade die Rückkehr von Sebastian ist ein wichtiges Zeichen für die Zukunft. Er ist im Verein groß geworden und soll die kommenden Jahre eine tragende Rolle spielen“, lässt Prackenbachs Abteilungsleiter Stefan Kuffner wissen. Auch Jungspund Scheweck traut der Funktionär auf Sicht einiges zu: "Ein sehr junger Spieler mit viel Potenzial. Bereits sein leider schon verstorbene Vater hat das SVP-Trikot getragen und gehörte der Generation an, die sich viele Jahre erfolgreich auf Bezirksebene behaupten konnte.“
Bekanntgeben kann der Klub außerdem die Verlängerung von Spielertrainer Ivan Milicevic. Der kroatische Ex-Profi, der auch schon bei der DJK Vilzing und dem 1. FC Bad Kötzting unter Vertrag stand, ist seit vergangenen Juni Chefanweiser der Schwarz-Weißen und hat maßgeblichen Anteil daran, dass sich der Traditionsklub in der neuen Umgebung bislang prächtig schlägt. "Ivan ist sportlich und menschlich ein absoluter Glücksgriff gewesen. Gemeinsam mit Co-Trainer Daniel Holzer, der ebenfalls weitermachen wird, leistet er hervorragende Arbeit", betont Kuffner.