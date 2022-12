Prackenbach geht zuversichtlich in die Rückrunde

Bericht:

Der SV Prackenbach hat ein turbulentes Jahr hinnehmen müssen. Als ehemaliger Oberligist, Bezirksligist musste man den Abstieg aus der Kreisliga hinnehmen. Mit nur einem Sieg, gegen den ASV Steinach (3:1) verabschiedete sich man beim letzten Heimspiel vorerst mal von der Kreisliga. Der Abstieg tat weh, den es gab auch einige Umstellungen im Kader. Ich hoffe, dass der Verein in Zukunft wieder Kreisliga Fußball bieten kann. Es wird nicht einfach, aber durch Zusammenhalt, viel Leidenschaft, und wenn jeder für jeden da ist und vielleicht ein paar Änderungen, dann ist es wieder möglich.

Aktuelles :

Die neue Saison verlief auch nicht das, was man vorstellte und man steht aktuell im Mittelfeldplatz der Kreisklasse. Es muss einiges verbessert werden den es ist nicht alles Gold was Glänz. Als neues, angestrebtes Saisonziel, gab man den vierten Tabellenplatz aus. Der Rückstand zu der Spvgg Ruhmannsfelden (Reserve) beträgt vier Punkte. Den Rückstand aufzuholen ist möglich, den am letzten Spieltag gastiert man noch am Lerchenfeld. Die Spvgg Kirchdorf-Eppenschlag steht derzeit mit 28 Punkten auf Platz fünf, sowie der SV Arnbruck mit 25 Punkten auf dem sechsten Rang. Dahinter lauert der SV Prackenbach mit 24 Punkte. Den Grunstein möchte man in der Vorbereitung setzten, um hervorragend für die Restrunde gerüstet zu sein. Die Qualität im Kader ist vorhanden um den SV Arnbruck, die Spvgg Kirchdorf-Eppenschlag, Spvgg Ruhmannsfelden (Reserve) zu überholen, vorausgesetzt ist aber das man von Verletzungen verschont bleiben wird. Die Mannschaft hat sich Anfangs der Saison schwer getan, weil einige im Urlaub waren, aber auch geplagt war von Langzeitverletzungen. Nach einigen Spieltagen verbesserte man sich dank der verbesserten Personelle Situation. Von Spieltag zu Spieltag wurde man eingespielter. Arbeiten muss man in der Vorbereitung vorallem in der Defensive, den mit 36 Gegentreffer steht man nicht so wie erwünscht da. Es fehlte hin und wieder die Kompacktheit. Mit 37 Toren hat man eine gute Offensive.