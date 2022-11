Prackenbach Frauen überzeugen mit einem 4:0 Heimsieg

Die Frauen des SV Prackenbach konnte sich durch einen 4:0 Heimsieg bis auf Platz vier vorarbeiten. - Elisabeth Vogl und Lisa Kuffner mit jeweils zwei Treffer. - Gäste verzeichneten Pfostentreffer.

In der 6. Minute gab es einen Eckball für die Heimelf, den Elisabeth Vogl direkt mit dem 1:0 Führungstreffer erzielte. Prackenbach spielte weiter nach vorne und Elisabeth Vogl Abschluss wurde in der 14. Minute gerade noch abgeblockt. Eine Minute später kam eine Flanke von außen und Lisa Kuffner traf die Latte. In der 24. Minute wurde Lisa Kuffner freigespielt und drosch die Kugel ins rechte Eck zum 2:0. Das 3:0 entstand in der 27 Minute. Es gab einen Freistoß für die Brunner-Elf, den verwandelte Elisabeth Vogl. Bis zur Halbzeit spielte die Heimelf agil weiter und hatte noch gute Einschussmöglichkeiten.

Nach Wiederbeginn hatte Amsham in der 51. Minute einen Pfostenschuss durch einen Freistoß. In der 55. Minute schlug Elisabeth Vogl den Ball hinten raus und Lisa Kuffner verfehlte knapp das Gehäuse. Das 4:0 folge dann in der 58. Minute. - Lisa Kuffner zieht ab und trifft ins lange Eck. Danach verflachte etwas die Partie, doch in den Schlussminuten hatte Prackenbach noch gute Chancen um das Resultat zu erhöhen. Eine davon, als Elisabeth Vogl den Ball wiederum lang auf Lisa Kuffner folgte, Lisa Kuffner umkurvte die Torhüterin, doch eine Gästespielerin konnte noch kläre und eine Möglichkeit parrierte die Gästetorhüterin noch über das Gehäuse. Ein verdienter Heimsieg bei der Heimelf.