Prackenbach empfängt Aufstiegsmitfavoriten Bischofsmais

Jetzt kommt am kommenden Sonntag der Mitfaforit SV Bischofsmais, der bis zum Schluss, oben um die Aufstiegsplätze dabei sein möchte. Es wird wieder ein kampfbetontes Spiel werden. Besonders,, Pledl", muss man in den Griff bekommen, den er kann ein Spiel entscheiden. Der SV Prackenbach ist nicht Chancenlos und wenn man wieder als geschlossene Mannschaft auftritt, die Tugenden in das Spiel an den Tag legt, dann dürfte auch gegen die Bischofsmaiser was drinnen sein. Was besonders gut lief im letzten Heimspiel. Jeder kämpfte und jeder zog jedem mit ins Spiel und vorne konnte man die Tore machen. In der Defensive lief es wieder besser und die Verständigung war optimal. Jeder konzentrierte sich im Spiel und Fehlpässe waren gemieden worden.

Ich möchte keine Prognose zu der Partie abgeben, weil der SV Bischofsmais ziemlich schwer einzuschätzen ist und eine breite an Qualität in ihren Kader hat. Prackenbach wird alles aber versuchen, dass die Punkte im eigenen Reihen bleiben.