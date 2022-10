Prackenbach bezwingt SG Gotteszell/Teisnach mit 3:2 - Radim Hattrick

Bereits in der 4. Minute zeigte der Schiri auf den Punkt und es gab Foulelfmeter für die Gäste. Torwart Hofbauer Thomas parrierte gegen Hinkofer. Die erste Duftmarke setzte Högerl Josef in der 19. Minute, nach Vorlage von Holzer Alexander. In der 26. Minute ging der Gast dann in Front als Stössel Christian ins rechte Eck schlenzte. Prackenbach wirkte dann unruhig und produzierte Fehlpässe. Bis zur Halbzeit gab es auf beiden Seiten auch keine Hundertprozentige Möglichkeit. Die SG Gotteszell/Teisnach führte zur Pause mit 0:1.

Nach Wiederbeginn kam Prackenbach besser in das Spiel hinein und Holzer Alexander, Saba Fabio ließen gute Ausgleichschancen liegen. In der 62. Minute gab es Faulelfmeter für die Hausherren und Radim Jiri vollendet oben ins linke Eck. Prackenbach drückte dann auf den Führungstreffer und Vaitl Tobias brachte die Kugel herein, Radim Jiri drückte zum 2:1 ein. In der 85. Minute stellte Radim Jiri nach heber von Vaitl Tobias mit dem 3:1 den Hattrick her. Wenige Sekunden später hätte Högerl Josef erhöhen können, doch als er TW Kräwer umkurvte setzte er das Gerät vorbei. In der 88. Minute stellten dann die Gäste den Anschluss her. Eine hereingabe rutschte an Freund und Feind vorbei, Graßl vollstreckte dann. Prackenbach hatte durch Högerl Josef zwei weiter dicke Möglichkeiten. Eine davon war ein Abschluss der noch gerade im letzten Moment geblockt wurde. Dann war Schluss und Prackenbach holt einen wichtigen Dreier, der verdient war.