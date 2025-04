Prackenbach: Augustin entlassen - Vereinslegende Lex übernimmt

Der Mann, mit dem der SV Prackenbach in der Zeit nach der Jahrtausendwende seine erfolgreichste Ära hatte, soll den Klub aus dem Landkreis Regen vor dem Absturz in die A-Klasse bewahren: Andreas Lex, der die Schwarz-Weißen als Spielertrainer bis in die Bezirksoberliga führte, übernimmt das Coaching des Tabellenneunten der Kreisklasse Regen, der bislang von Uwe Augustin betreut wurde. Der 64-jährige Mettener, der mit dem FC Eging in den 90er Jahren den Sprung in die Bezirksoberliga schaffte, leitete den SVP knapp zwei Jahre an. An die Seite von Lex rückt mit Josef Högerl eine weitere Vereinsikone. Der 33-Jährige, der unter anderem schon bei der DJK Vilzing und dem 1. FC Bad Kötzting kickte, wird als Co-Trainer fungieren.