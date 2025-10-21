Powerchair-Football in Stegen: Tore schießen mit dem Elektrorollstuhl

Beim Kickstarter-Day Powerchair-Football in Stegen konnte jeder ausprobieren, wie das Fußballspiel mit dem Elektrorolli funktioniert. Im November soll das Training beim FSV Rot-Weiß Stegen starten.

Mit dem Rollstuhl über das Spielfeld flitzen, Gegner austricksen und mit spektakulären Spin-Kicks Tore schießen – das geht beim sogenannten Powerchair-Football. Wie dynamisch und aufregend das Fußballspiel im Elektrorollstuhl ist, zeigten Nationaltrainer Nuri Onanmis und Bundesligatrainer Jörg Drehl vom nordbadischen Verein Torpedo Ladenburg am Sonntag in der Kageneck-Halle in Stegen. Der FSV Rot-Weiß Stegen hat den "Kickstarter-Day" Powerchair-Football organisiert. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.