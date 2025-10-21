Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Powerchair-Football in Stegen: Tore schießen mit dem Elektrorollstuhl
Im November soll das Training beim FSV Rot-Weiß Stegen starten.
Beim Kickstarter-Day Powerchair-Football in Stegen konnte jeder ausprobieren, wie das Fußballspiel mit dem Elektrorolli funktioniert. Im November soll das Training beim FSV Rot-Weiß Stegen starten.
Mit dem Rollstuhl über das Spielfeld flitzen, Gegner austricksen und mit spektakulären Spin-Kicks Tore schießen – das geht beim sogenannten Powerchair-Football. Wie dynamisch und aufregend das Fußballspiel im Elektrorollstuhl ist, zeigten Nationaltrainer Nuri Onanmis und Bundesligatrainer Jörg Drehl vom nordbadischen Verein Torpedo Ladenburg am Sonntag in der Kageneck-Halle in Stegen. Der FSV Rot-Weiß Stegen hat den "Kickstarter-Day" Powerchair-Football organisiert. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.