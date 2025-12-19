Power-Trio übernimmt Verantwortung beim TuS Woltersdorf

– Foto: T. Fox

Der Kreisliga-Aufsteiger TuS Woltersdorf stellt sein Trainerteam für die kommende Saison vor. Mit einem neuen Cheftrainer und zwei vertrauten Gesichtern setzt der Verein auf frische Impulse und gewachsene Nähe zur Mannschaft.

Der TuS Woltersdorf hat die Weichen für die sportliche Zukunft gestellt und sein Trainerteam für die neue Spielzeit komplettiert. An der Seitenlinie übernimmt ein Trio, das unterschiedliche Perspektiven vereint und den eingeschlagenen Weg des Vereins weiterführen soll. Mit Hauke Müller bekommt die erste Herrenmannschaft einen neuen Cheftrainer. Müller kommt vom SV Küsten und bringt langjährige Erfahrung aus dem Jugend- und Herrenbereich mit. Seine Trainerlaufbahn begann früh, nachdem ihn eine Verletzung zur Beendigung seiner aktiven Karriere zwang. In der Folge bildete er zahlreiche Spieler aus, die heute das Fundament der Herrenmannschaften des SV Küsten stellen.

Auf dem Instagram-Account seines bisherigen Vereins erklärte Müller, dass ihm die Entscheidung nicht leichtgefallen sei und er die Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen habe. Ausschlaggebend sei für ihn gewesen, dass Woltersdorf über eine junge, attraktive Mannschaft verfüge und in der Kreisliga spiele. Zudem freue er sich darauf, künftig dauerhaft mit dem kompletten Kader planen zu können. Der bisherige Trainer bleibt dem Verein erhalten

Steffen Daug bleibt dem TuS Woltersdorf erhalten und übernimmt künftig die Rolle des Co-Trainers. Als bisheriger Cheftrainer prägte er eine erfolgreiche Phase des Vereins und führte die Mannschaft innerhalb von vier Jahren zu drei Aufstiegen von der dritten Kreisklasse bis in die Kreisliga. Mit dem Schritt in die zweite Reihe bringt Daug weiterhin seine Erfahrung und seine detaillierte Kenntnis des Teams in die tägliche Arbeit ein.