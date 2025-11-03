– Foto: Ulrich Laakmann

Power-Ranking! Diese Oberligisten haben die beste Form Überblick zu den aktuell besten Teams der fünften Liga auf Verbandseben

Welches Team hat den besten Lauf? Diese Frage beantworten bei FuPa die beliebten Power-Rankings – und besonders in Deutschlands 14 Oberligen wird die Auswertung Woche für Woche mit Spannung erwartet.