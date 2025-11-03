Power-Ranking! Diese Oberligisten haben die beste Form

Welches Team hat den besten Lauf? Diese Frage beantworten bei FuPa die beliebten Power-Rankings – und besonders in Deutschlands 14 Oberligen wird die Auswertung Woche für Woche mit Spannung erwartet.
Auf FuPa stehen für alle Ligen die Power-Rankings zur Verfügung. Das Power-Ranking zeigt die aktuelle Form der Teams einer Liga an, gemessen an den letzten fünf Spielen – auf Rang 1 steht somit die Mannschaft mit der besten Serie der Liga.
Wir blicken Woche für Woche auf die formstärksten Teams in den Oberligen des Landes:
Power-Ranking zur Oberliga Baden-Württemberg
Power-Ranking zur Bayernliga Nord
Power-Ranking zur Bayernliga Süd
Power-Ranking zur NOFV-Oberliga Nord
Power-Ranking zur NOFV-Oberliga Süd
Power-Ranking zur Bremen-Liga
Power-Ranking zur Oberliga Hamburg
Power-Ranking zur Hessenliga
Power-Ranking zur Mittelrheinliga
Power-Ranking zur Oberliga Niederrhein
Power-Ranking zur Oberliga Niedersachsen
Power-Ranking zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
Power-Ranking zur Oberliga Schleswig-Holstein
Power-Ranking zur Oberliga Westfalen
Du möchtest die Auswertung in einer anderen Liga anzeigen lassen? Gehe dazu in die gewünschte Liga, dann auf Tabelle und setze den Filter auf "Form" und schon hast du Wertung.
Berechnung eines Power Rankings
Das System bezieht sich auf die letzten fünf Partien einer Mannschaft (am 1., 2., 3., 4. Spieltag wird aber auch ein Power-Ranking berechnet - mit nur 1 2/3/4 Spielen in der Wertung).
Gewichtung der Faktoren
letztes Spiel (Faktor 1,0), vorletztes Spiel (0,9), ..., fünftletztes Spiel (0,6)
Formel zur Berechnung
(Anzahl der Punkte Partie 1) x (Faktor der Partie) x (1 - (2 x Tabellenposition Gegner)) + (Berechnung Partie 2) + (Berechnung Partie 3) + (Berechnung der Partie 4) + (Berechnung der Partie 5)
Der Endwert im Power-Ranking ist der Quotient aus Endpunkte / Anzahl der Spiele in der Wertung.