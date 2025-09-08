Power-Ranking! Diese Oberligisten haben die beste Form

Welches Team hat den besten Lauf? Diese Frage beantworten bei FuPa die beliebten Power-Rankings – und besonders in Deutschlands 14 Oberligen wird die Auswertung Woche für Woche mit Spannung erwartet.
Auf FuPa stehen für alle Ligen die Power-Rankings zur Verfügung. Das Power-Ranking zeigt die aktuelle Form der Teams einer Liga an, gemessen an den letzten fünf Spielen – auf Rang 1 steht somit die Mannschaft mit der besten Serie der Liga.
Wir blicken Woche für Woche auf die formstärksten Teams in den Oberligen des Landes:
Power-Ranking zur Oberliga Baden-Württemberg
Formstärkstes Team: SG Sonnenhof Großaspach
Power-Ranking zur Bayernliga Nord
Formstärkstes Team: ASV Cham
Power-Ranking zur Bayernliga Süd
Formstärkstes Team: BSV Eintracht Mahlsdorf
Power-Ranking zur NOFV-Oberliga Nord
Formstärkstes Team: F.C. Hansa Rostock II
Power-Ranking zur NOFV-Oberliga Süd
Formstärkstes Team: 1. FC Magdeburg II
Power-Ranking zur Bremen-Liga
Formstärkstes Team: SG Aumund-Vegesack
Power-Ranking zur Oberliga Hamburg
Formstärkstes Team: ETSV Hamburg
Power-Ranking zur Hessenliga
Formstärkstes Team: Stadtallendorf
Power-Ranking zur Mittelrheinliga
Formstärkstes Team: VfL Vichttal
Power-Ranking zur Oberliga Niederrhein
Formstärkstes Team: ETB Schwarz-Weiß Essen
Power-Ranking zur Oberliga Niedersachsen
Formstärkstes Team: SV Meppen II
Power-Ranking zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
Formstärkstes Team: 1. FC Kaiserslautern II
Power-Ranking zur Oberliga Schleswig-Holstein
Formstärkstes Team: Polizei SV Union Neumünster
Power-Ranking zur Oberliga Westfalen
Formstärkstes Team: ASC 09 Dortmund
Du möchtest die Auswertung in einer anderen Liga anzeigen lassen? Gehe dazu in die gewünschte Liga, dann auf Tabelle und setze den Filter auf "Form" und schon hast du Wertung.
Berechnung eines Power Rankings
Das System bezieht sich auf die letzten fünf Partien einer Mannschaft (am 1., 2., 3., 4. Spieltag wird aber auch ein Power-Ranking berechnet - mit nur 1 2/3/4 Spielen in der Wertung).
Gewichtung der Faktoren
letztes Spiel (Faktor 1,0), vorletztes Spiel (0,9), ..., fünftletztes Spiel (0,6)
Formel zur Berechnung
(Anzahl der Punkte Partie 1) x (Faktor der Partie) x (1 - (2 x Tabellenposition Gegner)) + (Berechnung Partie 2) + (Berechnung Partie 3) + (Berechnung der Partie 4) + (Berechnung der Partie 5)
Der Endwert im Power-Ranking ist der Quotient aus Endpunkte / Anzahl der Spiele in der Wertung.