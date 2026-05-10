Power-Fußball am Palmenstein

Simon Scherer läuft den Kandeler Keeper Marc Mängel zu und trifft gleich zum 1:0. Foto: Mario Luge

HÜFFLSHEIM. Wer zum Palmenstein wandert bekommt etwas geboten – das ist nichts Ungewöhnliches in dieser Saison der Verbandsliga. Die Hüffelsheimer machen eben Hüffelsheimer Sachen, auch beim 6:4 (2:2) im Verfolgerduell gegen den FC Bienwald Kandel. „Können wir nicht einfach mal 1:0 oder 2:1 gewinnen“, grantelte nach Abpfiff Trainer David Holste mit einem Grinsen auf den Lippen. „Aber Spaß beiseite: Das machen wir natürlich extra für die Fans.“

Langweilig wird es eben nie. In Spielen mit Beteiligung des ambitionierten Aufsteigers fallen in der Verbandsliga die meisten Tore. Kein Wunder, wenn der zweitbeste Angriff gemeinsam mit der drittschwächsten Abwehr im selben Trikot performt. „Doch bei allen Fehlern – großes Lob an die Jungs, die immer Moral beweisen und bis zum Schluss alles geben.“

So auch im Duell mit den Südpfälzern, die mit ähnlichen Vorzeichen auflaufen, am drittletzten Spieltag allerdings mit dem letzten Aufgebot angereist waren. Nicht zu beneiden war etwa Bienwald-Keeper Marc Mängel – eigentlich nur die Nummer drei im Kader, nachdem der erste Torwart suspendiert, sein Vertreter verletzt ist. Schon bei der ersten Rückgabe seines Abwehrkollegen kam er zu spät, schoss Simon Scherer an, der sich hiernach über Saisontreffer Nummer 19 freuen durfte (5.). Nur eine Viertelstunde später marschierte Firat Alpsoy nahezu ungestört durch die roten Reihen und glich verdient zum 1:1 aus.

Auch beim Hüffelsheimer 2:1 durch Christian Hahns Flachschuss sah der Gäste-Torhüter, der in der Vorwoche bereits sechs Gegentore gegen den TuS Hohenecken kassiert hatte, nicht gut aus (21.). Beide Offensivreihen sorgten die gesamte Spieldauer für Kurzweil, doch beim erneuten Ausgleich half auch die SGH-Abwehr wieder kräftig mit. Eine viel zu kurze Rückgabe erlief Bienwald-Spielertrainer Yasin Özcelik, passte quer auf den quirligen Nathan Ikubu – 2:2 (43.).

„Nach dem 3:4 war es eine brutale Willensleistung“

Die Tore der ersten Halbzeit waren gerade im Zustandekommen bezeichnend. „Beide wollten schnell und offensiv nach vorne spielen und zeigten nach hinten Lücken“, analysierte Holste. Und auch nach der Pause ging der Torreigen auf beiden Seiten weiter: Nico Najda legte vor (52.), Alpsoy (57.) und Lirim Mustafa (63.) sorgten erstmals für eine Gästeführung, die Philip Klein allerdings schnell egalisierte (68.).

Die Mannschaft von David Holste hatte in der Schlussphase dann allerdings den längeren mentalen Atem und mehr Körner, verbuchte deutlich mehr Abschlüsse: Najda, der gemeinsam mit Cedric Lind erneut laufstark im Zentrum unterwegs war, belohnte seine gute Vorstellung mit seinem zweiten Treffer, und eben Lind sorgte mit dem sechsten Hüffelsheimer Treffer für die Entscheidung (88.).

Zehn Tore - Holstes Fazit fiel positiv aus: „Nach dem 3:4 war es eine brutale Willensleistung. Das hatten wir auch schon gegen Waldalgesheim oder Morlautern gezeigt.“ Zwei Spieltage vor Schluss haben die Hüffelsheimer zumindest Platz fünf sicher, Platz vier ist noch möglich. David Holste: „Ist doch nicht schlecht für einen Aufsteiger. Hut ab.“

SG Hüffelsheim: Becker – Ludwig, Hermann, Balzer, Baier (82. Mörbel), Lind, Najda, Krafft (64. Klein), Reidenbach, Hahn (72. Frisch), Scherer





