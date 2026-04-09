 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Potsdamer Rekordjagd und spannender Abstiegskampf

Landesliga Nord: Während Viktoria der Meisterschaft entgegeneilt, kämpft die halbe Liga um den Klassenerhalt.

von LS · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: ARSportfotografie@mail.de

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LL Nord Brandenburg
SV Viktoria
Fortuna Babg
Zehdenick
SG Bornim

In der Landesliga Nord rückt am 21. Spieltag die sportliche Entscheidung in greifbare Nähe. Während der SV Viktoria Potsdam an der Tabellenspitze mit einer außergewöhnlichen Trefferquote dominiert, bleibt die Situation im Tabellenkeller bei nur wenigen Punkten Differenz zwischen den gefährdeten Teams äußerst angespannt. Die kommenden Begegnungen am Freitagabend und Samstagnachmittag werden maßgeblich darüber entscheiden, welche Mannschaften den Anschluss an das rettende Mittelfeld wahren können.

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Morgen, 20:00 Uhr
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03FC Concordia
Schönower SV 1928
Schönower SV 1928Schönower SV
20:00

Das Spielwochenende beginnt unter Flutlicht mit einer richtungsweisenden Partie für beide Seiten. Der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 belegt mit 15 Punkten den 14. Tabellenplatz und benötigt dringend Zählbares, um die Abstiegsränge zu verlassen. Der Schönower SV reist als Tabellenvierter mit 40 Punkten an und hat die vorderen Platzierungen fest im Blick. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Sieg für Schönow, was die Favoritenrolle der Gäste unterstreicht.

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr
SV Eintracht Alt Ruppin
SV Eintracht Alt RuppinSV Alt Rupp.
Angermünder FC
Angermünder FCAngermünde
14:00

In Alt Ruppin treffen zwei direkte Konkurrenten im Kampf um den Verbleib in der Liga aufeinander. Die Eintracht steht mit 17 Punkten auf Rang 13, während der Angermünder FC nach seinem jüngsten Erfolg mit 18 Punkten auf den zwölften Platz klettern konnte. Da das Hinspiel knapp mit 1:0 an Alt Ruppin ging, ist auch diesmal eine defensiv geprägte und hart umkämpfte Begegnung zu erwarten, in der jeder Fehler über den Anschluss an das Mittelfeld entscheiden kann.

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr
FC 98 Hennigsdorf
FC 98 HennigsdorfHennigsdorf
FSV Bernau
FSV BernauFSV Bernau
14:00live

Der FC 98 Hennigsdorf hat sich mit 24 Punkten auf dem achten Platz stabilisiert, empfängt nun jedoch den FSV Bernau, der mit 39 Punkten auf dem fünften Rang geführt wird. Bernau möchte den Kontakt zur Spitzengruppe halten und baut dabei auf die Erfahrung aus dem Hinspiel, das man souverän mit 3:1 für sich entscheiden konnte. Für Hennigsdorf geht es darum, den Heimvorteil zu nutzen, um die eigene Bilanz gegen Top-Teams der Liga aufzubessern.

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr
FC Schwedt 02
FC Schwedt 02FC Schwedt
SG Bornim
SG BornimSG Bornim
14:00

In der Uckermark empfängt der FC Schwedt 02 (Platz 6, 30 Punkte) das Tabellenschlusslicht SG Bornim. Die Gäste aus Bornim weisen lediglich 10 Punkte auf und stehen unter erheblichem Druck, die Serie von Niederlagen zu beenden. Das Hinspiel verlief mit 2:1 für Schwedt knapp, was verdeutlicht, dass Bornim phasenweise mithalten kann. Dennoch geht der FC Schwedt aufgrund der tabellarischen Situation als klarer Favorit in diese Begegnung.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
SV Falkensee-Finkenkrug
SV Falkensee-FinkenkrugSV Falkensee
SV 1920 Zehdenick
SV 1920 ZehdenickZehdenick
15:00

Der Tabellenzweite Falkensee-Finkenkrug (43 Punkte) trifft auf den Vorletzten SV 1920 Zehdenick (11 Punkte). Während Falkensee seine Position als erster Verfolger des Spitzenreiters festigen will, kämpft Zehdenick gegen den drohenden Abstieg. Das Hinspiel war mit einem 4:3 für Falkensee eine torreiche Angelegenheit, was zeigt, dass Zehdenick in der Offensive durchaus Akzente setzen kann, defensiv jedoch stabiler agieren muss als in der Hinrunde.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
SG Einheit Zepernick 1925
SG Einheit Zepernick 1925SG Zepernick
Fortuna Babelsberg
Fortuna BabelsbergFortuna Babg
15:00

Die punktgleiche SG Einheit Zepernick (43 Punkte, Platz 3) fordert den Tabellenneunten Fortuna Babelsberg heraus. Zepernick hat im Kampf um die Vizemeisterschaft keinen Spielraum für Punktverluste. Das deutliche 4:1 aus dem Hinspiel spricht für die offensive Durchschlagskraft der Zepernicker. Fortuna Babelsberg, mit 21 Punkten im gesicherten Bereich, wird versuchen, die Räume eng zu machen und das Ergebnis aus dem ersten Aufeinandertreffen zu korrigieren.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
BSC Fortuna Glienicke
BSC Fortuna GlienickeBSC Glien.
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
SV Schwarz-Rot Neustadt/DosseNeustadt
15:00

Ein direktes Nachbarschaftsduell findet in Glienicke statt. Der Elfte (18 Punkte) empfängt den Zehnten (19 Punkte). Beide Mannschaften trennt nur ein einziger Zähler. Das Hinspiel war ein torreiches Spektakel, das Neustadt deutlich mit 7:3 für sich entschied. Für Glienicke bietet sich nun die Gelegenheit zur Revanche, um in der Tabelle an Neustadt vorbeizuziehen und sich weiter von den Abstiegsplätzen zu distanzieren.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
SV Viktoria Potsdam
SV Viktoria PotsdamSV Viktoria
FV Preussen Eberswalde
FV Preussen EberswaldeEberswalde
15:00live

Der Spitzenreiter Viktoria Potsdam bittet zum Heimspiel. Mit 53 Punkten und bereits 105 erzielten Toren ist die Dominanz der Potsdamer das bestimmende Thema der Liga. Preussen Eberswalde rangiert mit 27 Punkten auf Platz sieben und steht vor der schwierigen Aufgabe, die Potsdamer Offensive zu kontrollieren. Nach dem 5:0-Erfolg für Viktoria im Hinspiel liegt die Favoritenrolle eindeutig bei den Gastgebern, die mit einem weiteren Sieg die Meisterschaft vorzeitig ins Visier nehmen.

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