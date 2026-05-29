Potsdamer Meisterschaftstraum greifbar und Aufholjagd in Buckow

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In dieser Begegnung sicherten sich die Gäste einen klaren Auswärtserfolg. Die Torfolge begann kurz vor der Pause, als Benjamin Baur in der 44. Minute das 0:1 erzielte. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste ihre Führung aus, als Benedikt Bundschuh in der 62. Minute zum 0:2 traf. Den Endstand besiegelte ein weiterer Treffer in der 87. Minute zum 0:3, den Benjamin Baur erzielte. ---

Ein torreiches Unentschieden bekamen die Zuschauer zu sehen, bei dem die Gäste das Spiel lange Zeit scheinbar im Griff hatten. Die Torfolge begann in der 18. Minute mit dem 0:1 durch Maxim Kath. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, erhöhte Christian Staatz auf 0:2. Derselbe Spieler traf auch in der zweiten Halbzeit, als er in der 74. Minute das 0:3 erzielte. Danach starteten die Hausherren eine furiose Aufholjagd in der Schlussphase: Dominik Dawid Boettcher verkürzte in der 83. Minute auf 1:3 und erzielte in der Nachspielzeit (90.+3 Minute) den Treffer zum 2:3. Den Ausgleich zum 3:3-Endstand markierte schließlich Jakob Zwerschke in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6 Minute). ---

Eine bittere Heimniederlage musste der FV Preussen Eberswalde hinnehmen. In dieser Partie gingen zunächst die Gäste in Führung, als in der 67. Minute durch Anton Grocholl das 0:1 fiel. Die Hausherren zeigten jedoch eine Reaktion und kamen in der 75. Minute durch den Ausgleichstreffer von Rodrigo De Jesus Mendes zum 1:1 zurück ins Spiel. Die endgültige Entscheidung fiel kurz vor dem Ende, als Max Schmidt in der 87. Minute zum 1:2-Endstand für die Gäste traf. ---

Vor 277 Zuschauern feierten die Hausherren einen deutlichen Heimsieg im Spitzenspiel. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start, als die Torfolge durch Paul Maurer bereits in der 3. Minute mit dem 0:1 eröffnet wurde. Die Antwort der Potsdamer folgte jedoch prompt: Marvin Kleihs glich in der 9. Minute zum 1:1 aus. Danach gingen die Hausherren in Führung, als Jonas Arnold in der 20. Minute das 2:1 erzielte, ehe Tom Nattermann in der 24. Minute auf 3:1 erhöhte. In der zweiten Halbzeit baute Mathis Lange in der 54. Minute die Führung auf 4:1 aus, bevor erneut Marvin Kleihs in der 88. Minute den Treffer zum 5:1-Endstand markierte. Der SV Viktoria Potsdam macht mit dem Sieg einen großen Schritt zur Meisterschaft und hat vor den letzten beiden Saisonspielen fünf Punkte Vorsprung. ---

Der SV Eintracht Alt Ruppin (Platz 11, 23 Punkte) empfängt BSC Fortuna Glienicke (Platz 8, 34 Punkte). Elf Punkte trennen die beiden Mannschaften in der Tabelle – ein deutlicher Abstand, der die unterschiedlichen Saisonverläufe widerspiegelt. Alt Ruppin mit einer Bilanz von 7 Siegen, 2 Unentschieden und 18 Niederlagen hat in dieser Spielzeit wenig zu lachen gehabt und muss auf eigenem Platz eine Reaktion zeigen. Im Hinspiel am 29. November 2025 siegte Glienicke auswärts mit 2:0 und ließ Alt Ruppin dabei keine Chance. Glienicke reist nach dem überzeugenden 4:2-Heimsieg gegen den Angermünder FC am vergangenen Spieltag mit breiter Brust an und ist klarer Favorit. Alt Ruppin braucht hingegen dringend Punkte und wird versuchen, mit einer kompakten Defensivleistung für eine Überraschung zu sorgen.

Morgen, 15:00 Uhr Angermünder FC Angermünde Fortuna Babelsberg Fortuna Babg 15:00 PUSH

Nur sechs Punkte trennen den Angermünder FC (Platz 12, 22 Punkte) und Fortuna Babelsberg (Platz 10, 28 Punkte) – bei drei noch ausstehenden Spieltagen ist das eine durchaus relevante Differenz. Beide Mannschaften kommen mit schlechten Erfahrungen aus dem letzten Spieltag: Angermünde unterlag BSC Fortuna Glienicke mit 2:4, Babelsberg kassierte gegen Zehdenick eine bittere 3:4-Niederlage nach zwischenzeitlicher 3:2-Führung. Wer aus dieser Begegnung als Sieger hervorgeht, verschafft sich im Tableau Luft. Im Hinspiel am 29. November 2025 siegte Babelsberg mit 3:2 knapp. Der Angermünder FC hat mit einer Torbilanz von 35:82 die schlechteste Defensivstatistik der Liga und wird sich deutlich steigern müssen, um gegen eine Babelsberger Mannschaft zu bestehen, die trotz der jüngsten Niederlage offensiv für Gefahr sorgt.

Ein direktes Duell zweier Nachbarn in der Tabelle steigt in Zehdenick: Der SV 1920 Zehdenick (Platz 14, 20 Punkte) empfängt den SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse (Platz 13, 21 Punkte). Nur ein einziger Punkt trennt beide Mannschaften – entsprechend hoch ist die Bedeutung dieser Begegnung für beide Seiten. Im Hinspiel am 29. November 2025 gewann Neustadt auswärts mit 3:1 und ließ Zehdenick dabei keine Chance. Zehdenick hat zuletzt jedoch gezeigt, dass mit dieser Mannschaft zu rechnen ist: Das dramatische 4:3 bei Fortuna Babelsberg, bei dem Marcin Krystek in der 89. und 90.+1. Minute die Partie drehte, war eine beeindruckende Reaktion. Neustadt dagegen hat mit 6 Siegen, 6 Unentschieden und 15 Niederlagen eine wechselhafte Saison hinter sich und will die knappe Tabellenführung gegenüber Zehdenick verteidigen. Es dürfte ein offenes und kampfbetontes Spiel werden.

Morgen, 15:00 Uhr Schönower SV 1928 Schönower SV FSV Bernau FSV Bernau 15:00 PUSH