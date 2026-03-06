Potsdamer Machtdemonstration, ein Krimi in Angermünde und eine Absage Landesliga Nord: Der 17. Spieltag in der Übersicht. von LS · Heute, 22:13 Uhr · 0 Leser

Der heutige Auftakt des 17. Spieltags in der Landesliga Nord bot alles, was das Fußballherz begehrt: pure Leidenschaft, späte Tore und eine gnadenlose Effizienz an der Tabellenspitze. Während in der Uckermark ein offener Schlagabtausch die Fans in Ekstase versetzte, demonstrierte der Spitzenreiter in der Landeshauptstadt seine unangefochtene Vormachtstellung. Zudem wurde ein Spiel abgesagt

Im Duell vor 227 Zuschauern unterstrich der SV Viktoria Potsdam eindrucksvoll, warum er an der Spitze der Tabelle steht. Gegen den Absteiger Fortuna Babelsberg tat sich der Favorit jedoch lange Zeit schwer. Die Gäste verteidigten aufopferungsvoll und hielten das Unentschieden bis tief in die zweite Halbzeit hinein. Die Erlösung für die Hausherren brachte schließlich die 71. Minute, als Tom Nattermann den Bann brach und zum 1:0 traf. Dieser Treffer wirkte wie ein Wirkungstreffer für die Babelsberger. Die Gegenwehr erlahmte zusehends, was Viktoria eiskalt ausnutzte. In der 79. Minute erhöhte Fabian Herrmann auf 2:0, bevor erneut Tom Nattermann in der 86. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand alles klar machte. ---

Vor 102 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine hochemotionale Partie, in der der Angermünder FC dem favorisierten Tabellensiebten alles abverlangte. Der Gast vom FV Preussen Eberswalde erwischte jedoch den besseren Start und ging in der 19. Minute durch Nikos Wolf mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Mit unbändigem Willen kämpfte sich der Aufsteiger zurück und belohnte sich in der 30. Minute durch den Ausgleichstreffer von Tony Oppelt zum 1:1. Doch die Freude währte nur kurz, denn die Preussen zeigten sich unbeeindruckt. In der 36. Minute brachte Patrice Donald Epale Otto die Gäste mit dem 1:2 erneut in Front. Es schien, als würden die Eberswalder die Führung mit in die Kabine nehmen, doch die Angermünder Moral war noch nicht gebrochen. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, markierte Nico Hanse das viel umjubelte 2:2. In einem Spiel, das von der ersten bis zur letzten Minute von Kampf und Leidenschaft geprägt war, blieb es am Ende bei der Punkteteilung. --- Morgen, 14:00 Uhr FC Schwedt 02 FC Schwedt BSC Fortuna Glienicke BSC Glien. 14:00 PUSH Wenn Schwedt am Samstagnachmittag Glienicke empfängt, trifft Tabellennachbarschaft auf ungebändigten Ehrgeiz. Die Gäste aus Glienicke stehen mit 15 Punkten auf dem elften Platz, während Schwedt mit 24 Punkten den sechsten Rang belegt. Dass dieses Duell auf Messers Schneide steht, bewies bereits das Hinspiel, das in einem packenden 2:2-Unentschieden endete.

Es ist das Duell der Gegensätze und für die Gäste eine Reise zum Ort eines Traumas. Die SG Bornim ziert mit 5 Punkten das Tabellenende und blickt in den tiefen Abgrund. Alt Ruppin hingegen rangiert mit 16 Punkten auf Platz zehn. Die Erinnerung an das Hinspiel ist für Bornim eine tiefe Wunde: Mit 2:7 wurde man damals regelrecht vorgeführt. Nun geht es für den Tabellenletzten um alles – es ist ein Kampf gegen die Statistik, gegen die Angst und für das nackte Überleben in der Liga.

Morgen, 15:00 Uhr SV 1920 Zehdenick Zehdenick Schönower SV 1928 Schönower SV 15:00 PUSH

Zehdenick, derzeit auf Rang 14 mit 10 Punkten, empfängt den Schönower SV, der mit 30 Zählern auf Platz vier steht. Das Hinspiel war ein zäher Abnutzungskampf, der 1:1 endete.

Morgen, 15:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf 15:00 PUSH

In Zepernick spitzt sich die Lage für die Gäste dramatisch zu. Die Hausherren stehen mit 32 Punkten und einem Spiel auf Rang drei. Hennigsdorf hingegen steht mit 20 Punkten auf dem siebten Platz. Das 3:0 für Zepernick im Hinspiel spricht eine deutliche Sprache. Für Hennigsdorf ist dies eine Mission Impossible. ---

Das Spiel wurde abgesagt. ---