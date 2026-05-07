 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Potsdam auf dem Weg zum Titel – Zepernick und Bernau im Nervenduell

Landesliga Nord: Der 25. Spieltag verspricht Spannung von oben bis unten

von LS · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: sportmotion@mail.de

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LL Nord Brandenburg
SV Viktoria
Fortuna Babg
Zehdenick
SG Bornim

Die entscheidenden Wochen in der Landesliga Nord sind angebrochen, und der 25. Spieltag verspricht einen der intensivsten Spieltage der Saison 2025/26. Oben kämpft der SV Viktoria Potsdam mit 60 Punkten und einer Tordifferenz von plus 80 unangefochten um den Titel – fünf Punkte trennen den Spitzenreiter vom ersten Verfolger SV Falkensee-Finkenkrug, der seinerseits keine Schwäche erlauben darf. In der Mitte der Tabelle liefern sich die SG Einheit Zepernick und der FSV Bernau ein Fernduell um den dritten Platz, das am Freitagabend im direkten Aufeinandertreffen seinen vorläufigen Höhepunkt findet – mit nichts weniger als den letzten Aufstiegshoffnungen im Gepäck. Und im Tabellenkeller kämpfen gleich mehrere Teams mit dem Rücken zur Wand: Bornim als Schlusslicht, Zehdenick und Angermünde als Abstiegskandidaten – für sie alle könnte dieser Spieltag richtungsweisend sein. Acht Spiele, ein Wochenende, maximale Spannung.

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Morgen, 20:00 Uhr
FV Preussen Eberswalde
FV Preussen EberswaldeEberswalde
Fortuna Babelsberg
Fortuna BabelsbergFortuna Babg
20:00live

Im Hinspiel setzte sich der FV Preussen Eberswalde klar mit 2:0 gegen Fortuna Babelsberg durch – nun empfängt der Tabellensechste mit 39 Punkten den Achten erneut auf heimischem Rasen. Eberswalde will die gute Hinspielerinnerung bestätigen und den sechsten Platz festigen. Fortuna Babelsberg kommt mit lediglich 25 Punkten und einem Torverhältnis von 37:53 nach Eberswalde und muss dringend Zähler sammeln, um den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern.

Morgen, 20:00 Uhr
SG Einheit Zepernick 1925
SG Einheit Zepernick 1925SG Zepernick
FSV Bernau
FSV BernauFSV Bernau
20:00live

Zur gleichen Zeit steigt das mit Spannung erwartete Duell zwischen der SG Einheit Zepernick und dem FSV Bernau – das emotionalste Spiel des gesamten Spieltags. Zepernick steht mit 52 Punkten auf Rang drei, Bernau folgt mit 51 Zählern auf Platz vier. Im Hinspiel setzte sich Zepernick mit 3:1 durch. Nun geht es um weit mehr als Prestige: Wer in diesem direkten Aufeinandertreffen verliert, kann die Aufstiegshoffnungen wohl endgültig begraben. Ein Herzschlagfinale ist vorprogrammiert.

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
SV Schwarz-Rot Neustadt/DosseNeustadt
SG Bornim
SG BornimSG Bornim
14:00

Im direkten Kellerduell treffen der SV Schwarz-Rot Neustadt als 13. mit 20 Punkten und die SG Bornim als Schlusslicht mit nur 14 Punkten aufeinander. Neustadt gewann das Hinspiel bereits mit 3:2 und will erneut drei Punkte einfahren, um sich weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen. Bornim, das in dieser Saison bereits 16 Niederlagen kassiert hat und ein Torverhältnis von 41:76 aufweist, braucht nach der Hinspielniederlage dringend Zählbares, wenn der Klassenerhalt noch eine realistische Option bleiben soll.

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
FC 98 Hennigsdorf
FC 98 HennigsdorfHennigsdorf
SV 1920 Zehdenick
SV 1920 ZehdenickZehdenick
14:00live

Im Hinspiel holte der SV Zehdenick 1920 einen knappen, aber wichtigen 1:0-Sieg gegen den FC 98 Hennigsdorf. Nun will Hennigsdorf als Gastgeber die Revanche. Als Neunter mit 24 Punkten hat Hennigsdorf noch ausreichend Abstand nach unten, will diesen aber weiter ausbauen. Zehdenick hingegen steckt als 15. mit nur 14 Punkten tief im Abstiegskampf – ein Auswärtspunkt wäre für die Gäste Gold wert, doch Hennigsdorf will auf heimischem Rasen unbedingt die drei Punkte behalten.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03FC Concordia
SV Falkensee-Finkenkrug
SV Falkensee-FinkenkrugSV Falkensee
15:00

Der Tabellenzweite SV Falkensee-Finkenkrug gastiert mit 55 Punkten beim abstiegsbedrohten FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03, der als 14. mit 18 Punkten um den Klassenerhalt bangt. Das Hinspiel gewann Falkensee bereits klar mit 2:0. Falkensee ist im Titelrennen mit Viktoria Potsdam und will jeden Punkt mitnehmen – ein Ausrutscher beim Tabellenvierzehnten käme zur Unzeit. Für Concordia wäre ein Punktgewinn gegen den Aufstiegskandidaten eine echte Sensation.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
SV Viktoria Potsdam
SV Viktoria PotsdamSV Viktoria
SV Eintracht Alt Ruppin
SV Eintracht Alt RuppinSV Alt Rupp.
15:00

Der Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam empfängt den SV Eintracht Alt Ruppin und steht mit 60 Punkten, 116 erzielten Toren und einer Tordifferenz von plus 80 unangefochten an der Tabellenspitze. Bereits im Hinspiel demontierte Potsdam die Gäste mit 4:0. Mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Falkensee bei noch sechs ausstehenden Spielen ist Viktoria auf einem sehr guten Weg zum Titel – doch der ist noch nicht in trockenen Tüchern. Alt Ruppin kämpft als Zehnter mit 23 Punkten und einer negativen Tordifferenz von minus 23 seinerseits um jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
BSC Fortuna Glienicke
BSC Fortuna GlienickeBSC Glien.
Schönower SV 1928
Schönower SV 1928Schönower SV
15:00

Der BSC Fortuna Glienicke empfängt als Elfter mit 22 Punkten und 78 Gegentoren den Schönower SV, der nach einem klaren 3:0-Hinspielsieg als Fünfter mit 47 Punkten auch auswärts als Favorit gilt. Für Glienicke ist dieses Heimspiel ein Muss – ein weiterer Rückschlag würde die Abstiegsgefahr spürbar erhöhen. Der Schönower SV will den fünften Platz weiter absichern und hat dabei wenig Grund, Punkte herzuschenken.

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
FC Schwedt 02
FC Schwedt 02FC Schwedt
Angermünder FC
Angermünder FCAngermünde
14:00

Den Abschluss des 25. Spieltags bildet am Sonntag das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Schwedt 02 und dem Angermünder FC. Im Hinspiel überraschte Angermünde mit einem 2:0-Sieg – doch die Tabelle zeigt seitdem ein völlig anderes Bild. Schwedt steht als Siebter mit 36 Punkten stabil in der oberen Tabellenhälfte, während Angermünde als Zwölfter mit nur 21 Punkten und einem Torverhältnis von 28:68 verzweifelt um den Klassenerhalt kämpft. Schwedt will sich für die Hinspielblamage revanchieren – eine Wiederholung des Überraschungssiegs der Gäste wäre eine echte Sensation.

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