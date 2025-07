Potnar-Show für Schalke, Neuhaus trifft für Gladbach, Fortuna-Klatsche

Zwei Wochen vor dem Saisonstart der Regionalliga West haben sich die Klubs teils besser, teils schlechter geschlagen. Fortuna Köln kassierte eine Klatsche bei Rot-Weiss Essen, der Bonner SC verkaufte sich gegen Alemannia Aachen teuer und der 1. FC Bocholt mühte sich in einem Derby. Während sich der FC Schalke 04 II über eine starke Leistung eines Stürmers freuen darf, traf Florian Neuhaus für die U23 von Borussia Mönchengladbach.

Bonn verkauft sich gut gegen Aachen

Duelle zwischen dem Bonner SC und Alemannia Aachen haben viel Tradition, deshalb darf ein Test in der Vorbereitung nicht fehlen. Gegen den Drittligisten verkaufte sich der BSC gut, denn er verlor in einem offenen Spiel nur knapp mit 0:1. Aachens Testspieler Joselpho Barnes (St. Truiden, Belgien) traf per Kopf (23.). 1. FC Bocholt gewinnt enges Stadtderby