Potenzial ist da, Konstanz fehlt in Bekond aber (noch)

Junge Akteure wie Jakob Rößler, Paul Lange, Timo Ludwig und Marius Binz sind in der ablaufenden Saison stärker in den Fokus gerückt. Bei Andreas Kiemes sind sie gut aufgehoben: Schließlich hat er sich bis Ende vergangener Spielzeit als Talentförderer einen Namen gemacht. Unter dem heute 38-Jährigen gelang den A-Junioren der JSG Hetzerath/Föhren/Bekond in der vorvergangenen Saison gar der überraschende Aufstieg in die Rheinlandliga.

Nachdem der langjährige Coach Frank Amberg ausgeschieden war, bot sich dem Hetzerather die Chance, erste Trainererfahrungen im Seniorenbereich zu sammeln. Nach einer Saison mit Höhen (wie etwa dem 2:1-Hinspielsieg beim Topteam FSG Ehrang/Pfalzel) und Tiefen (darunter das 1:7 bei der SG Pölich/Detzem) will Kiemes den eingeschlagenen Weg fortsetzen und bleibt dem SV Bekond treu. Auch Co-Trainer Andreas Dillmann, der für die Torleute zuständige Uwe Speck sowie Betreuer Frank Weinand (Kiemes: „Unsere gute Seele.“) bleiben an Bord. Kontinuität wird auch bei der aktuell in der C21 spielenden zweiten Garnitur großgeschrieben, wo Michael Ewen und Assistent Mirko Heinz über den Sommer hinaus das Sagen haben werden. Die Zusammenarbeit mit der „Zwoten“ ist Kiemes sehr wichtig. Wie eng die beiden Seniorenmannschaften in Bekond miteinander verzahnt sind, wird am Beispiel von Mario Trescastro deutlich. „Bis vor rund eineinhalb Jahren hat er eine ganze Weile überwiegend in der zweiten Mannschaft gespielt. Mit 15 Toren ist er momentan unser treffsicherster Angreifer“, weiß Kiemes. Wann ein anderer, etatmäßiger Torjäger wieder zum Einsatz kommen kann, steht noch in den Sternen: Aboubacar Touré wurde erst kürzlich am Mittelfuß operiert. Weitere Verletzungen wie die von Nikolas Lafos (Kreuzbandanriss) oder die längeren Pausen etwa von Kapitän Nicolas Schneider und Sandro Wettengel sorgten im Laufe der Saison immer wieder für Rückschläge. Auch damit sind die Leistungsschwankungen zu erklären. Potenzial sehen sie in Bekond weiter genug, zumal es mit Lukas Schiff (hört aus Verletzungs- und zeitlichen Gründen auf) wohl nur einen Abgang gibt. Tobias Thörnich rückt aus der Jugend nach. Die eine oder andere Verstärkung von außerhalb scheint noch möglich zu sein.