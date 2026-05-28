Potenzial für denkwürdigen letzten Spieltag

Souverän wurde der FC Spechbach Meister in der Kreisklasse C1 – Foto: Glatting

Nicht mal in der C-Klasse ist den Zuschauern eine spannende Meisterfrage vergönnt. Spechbach und Neckargemünd punkteten zu konstant.

Aber auf die Relegation ist weiterhin Verlass. So hat die Staffel 1 das Potenzial für einen denkwürdigen letzten Spieltag. Der VfB Wiesloch II, Badenia St. Ilgen und RB Heidelberg haben alle noch Möglichkeiten auf die begehrten Plätze (Redaktionsschluss Montag). Am Wochenende werden sich alle Augen auf Wiesloch richten. Hier gibt es ein echtes "Finale" um die Relegation. Wiesloch und St. Ilgen treffen im direkten Duell aufeinander. Für beide könnte es somit zu drei K.-o.-Spielen in Folge kommen. Die Gegner aus Staffel 2 sind bereits ermittelt: Lobbach II und Dilsberg II/Bammental III werden in die Verlängerung gehen. Was besonders Lust auf die Relegation macht: Alle Teams stehen für attraktiven Offensivfußball, haben durch die Bank über oder zumindest fast 90 Tore.

Was in dieser Runde auffiel: Einige Traditionsvereine haben den Anschluss an die Spitze geschafft. Den vielversprechendsten Eindruck machte die FG Union Heidelberg. Mit Trainer Frank Heideck konnte zwischenzeitlich sogar von der Relegation geträumt werden. Daneben spielte auch Schatthausen wieder eine gute Rolle. Das macht Lust auf die neue Saison. Für die aktuelle wird sich aber nicht mehr viel ändern.

Noch einmal wird es also Kampf, Schweiß und vielleicht auch Tränen auf dem Platz geben. Danach ist nichts mehr zu korrigieren. Die Entscheidungen des Kreisfußballs kommen. Jetzt geht's um alles.