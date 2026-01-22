Potentieller Hingerl-Nachfolger: Buchbach holt Zimmerer aus Haching

Am gestrigen Mittwochabend ist Regionalligist TSV Buchbach in die Vorbereitung auf die Restsaison gestartet - noch ohne den im Anflug befindlichen neuen Cheftrainer . Der Sportliche Leiter Andreas Buchlmaier leitete die erste Einheit auf dem eigenen Kunstrasenplatz, der trotz des knackigen Frosts dieser Tage sehr gut zu bespielen war. Bezüglich des neuen Coaches sind die Buchbacher Verantwortlichen aber zuversichtlich, in den kommenden Tagen Vollzug melden zu können.

In trockenen Tüchern ist hingegen ein Spielertransfer: Philipp Zimmerer kommt von der SpVgg Unterhaching zum Dorfklub in den Landkreis Mühldorf. Der Mittelfeldmann wurde bislang bei den Hachinger Profis in der Regionalliga einmal eingesetzt und war überwiegend für die zweite Mannschaft in der Landesliga Südost am Ball. Der 19-Jährige hat einen Vertrag bis zum Sommer 2027 unterschrieben. "Philipp ist ein sehr talentierter junger Kerl, der auf der Sechs oder der Acht spielen kann. In 20 Landesliga-Einsätzen hat er starke 15 Treffer erzielt. Das unterstreicht seine Torgefährlichkeit. Auf Anhieb wird er sicher die Lücke, die Sascha Hingerl mit seinem Abgang zu Jahn Regensburg hinterlassen kann, noch nicht schließen können, aber perspektivisch trauen wir ihm auf alle Fälle zu, in seine Fußstapfen zu treten. In der Frühjahrsrunde soll Philipp zunächst wertvolle Erfahrungen in der Regionalliga sammeln und wir hoffen, dass er dann ab Sommer durchstarten wird", erläutert Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier.



Erfreulich auch aus Buchbacher Sicht: Bis auf die langzeitverletzten Benedikt Orth (OP nach Sehnenverletzung im Oberschenkel) und Tobias Sztaf (Reha nach Kreuzbandriss) waren alle Akteure beim Trainingsauftakt dabei. Auch Stürmer Andreas Hirtlreiter, der sich Ende August in Bayreuth eine schwere Schulterverletzung zugezogen hatte (Schultereckgelenksprengung plus Bänderverletzung), war wieder mit von der Partie.