Postiver Michelfeld-Test gegen zweiten Kreisligist in Folge

Die eine Liga höher spielenden Gäste hatten in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile und mehr Eckbälle und die erste nennenswerte Torchance (einen Schuss von Max Feder halblinks im Sechzehner wehrte ASV-Keeper Stefan Sattler ab/17.), aber danach vergaben die gut organisierten ASV-Kicker vier Top-Chancen zur möglichen Führung: Mittelstürmer Marco Wöhrl (normalerweise Torjäger der „Zweiten“ in der A-Klasse) stand nach einem gelungenen Steckpass aus dem Mittelfeld frei vor dem gegnerischen Torhüter, zielte aber direkt auf ihn (22.). In Minute 33 zischte ein flacher Schussversuch aus halbrechter Position knapp am langen Eck vorbei, Thomas Hofmann traf aus etwa 20 Metern den rechten Außenpfosten (40.) und im Anschluss an den ersten eigenen Eckball schoss Thomas Kohl am Fünfmeterraum knapp links am Kasten vorbei (45.). Bei sonnigen neun bei zehn Grad war das Zuschauen von außen angenehm, aber die fleißigen Spieler beiderseits taten sich auf dem teilweise holprigen C-Platz etwas schwer.

Wintervorbereitung 2025 2. Freundschaftsspiel Sonntag, 23. Februar 2025, 14 Uhr: ASV Michelfeld – 1. FC Creußen 2:0 (0:0) Die Gastgeber (2. Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund) boten 13 Spieler auf, darunter zwei vom Stamm der „Zweiten“ – es fehlten zehn von bisher 21 in Punktspielen der „Ersten“ eingesetzten ASV-Akteuren. Die Krugstädter aus Oberfranken (11. Kreisliga 2 BT/KU) traten mit allen drei Winter-Neuzugängen an (Christian Oberheidtmann, Moritz Barthelmann und Paul Stieg), insgesamt standen 17 Akteure auf dem Spielberichtsbogen, fünf potenzielle Stammspieler (darunter Felix Hagen mit bisher neun Saisontoren) waren nicht dabei.

Nach dem Seitenwechsel hatte Kreisligist Creußen nicht mehr so viel Energie zu bieten, wechselte insgesamt fünf Mal (inklusive Ersatztorhüter) und verzeichnete keine klare Einschussmöglichkeit mehr. Michelfeld blieb 90 Minuten am Gaspedal, nutzte nun einige Freiräume besser und erzielte verdient zwei Treffer. Zunächst wurde ein nicht sofort abgefeuerter Schussversuch von Marco Wöhrl noch zum Eckball abgeblockt (52.), Paul Gropp zielte bei einem berechtigten Foulelfmeter präzise Richtung linkes untere Eck, aber der reaktionsschnelle Gäste-Torhüter Jan Heinrich wehrte den Ball stark zum Eckball ab (54.). Fünf Minuten später steckte Thomas Hofmann genial auf halbrechts zum wieselflinken Julian Schäffner durch, dieser passte schnell quer nach innen und dort vollstreckte der sich selbst erst drei Minuten vorher eingewechselte Spielertrainer Daniel Maier zentral freistehend ohne Mühe ins leere Tor. Eine Minute später wehrte FCC-Keeper Heinrich einen Schuss des halblinks frei vor ihm auftauchenden Julian Schäffner ab, aber acht Minuten später (68.) stand es dann 2:0: Nach einem Angriff über die linke Seite klärte zunächst der eingewechselte Ersatz-Keeper der Gäste, ehe Paul Gropp (in seinem ersten Spiel seit dem 17. Oktober nach langer Verletzungspause und Urlaub) den abgewehrten Ball konsequent mit einem platzierten Schuss im Creußener Gehäuse unterbrachte. Ein Schlenzer von Thomas Kohl aus halblinker Position landete in den Armen des FCC-Keepers (85.). Michelfeld kam in der zweiten Halbzeit mit den Platzverhältnissen spielerisch besser zurecht, präsentierte sich ehrgeizig und den Umständen entsprechend in der aktuellen Vorbereitungsphase im Kollektiv schon durchaus fit für 90 Minuten. Bei Creußen war ein Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit festzustellen und es fehlte im Angriffsdrittel ein torgefährlicher Spieler.

ASV-Spielertrainer Daniel Maier war nach dem Spiel mit der Gesamtleistung mehr als zufrieden („es geht in die richtige Richtung“).

Der Kreisklassist ASV Michelfeld erwartet am Samstag, 1. März um 14 Uhr den SV Schreez (4. Kreisklasse 5 BT/KU) zu seinem dritten Testspiel in der Wintervorbereitung (11. Februar bis 16. März). Das nächste und folglich vierte Vorbereitungsspiel des 1. FC Creußen (erstes Punktspiel in diesem Jahr am Sonntag, 9. März um 15 Uhr beim Tabellenzweiten TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf) ist beim BFV noch nicht offiziell angemeldet.

SR: Maximilian Sieber (SV Altensittenbach, Gruppe Pegnitzgrund). Bezirksliga-Referee.

Zuschauer: 40 (C-Platz an der B85).

Tore: 1:0 (59.) Daniel Maier, 2:0 (68.) Paul Gropp.

Besondere Vorkommnisse: Torhüter Jan Heinrich (Creußen) wehrt Foulelfmeter von Paul Gropp (Michelfeld) zum Eckball ab (54.).

Karten: Keine.

Torchancenverhältnis: 10:1 (zur Halbzeit: 10:1).

Eckballverhältnis: 5:9 (zur Halbzeit: 1:5).

ASV Michelfeld (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Sattler – Metschl (46. St. Wiesneth), Schwendner, M. Zerreis, T. Kohl (88. Wöhrl), Hofmann, M. Schäffner (56. Metschl), Akdemir, Wöhrl (56. Da. Maier), J. Schäffner, Gropp.

FC Creußen (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Heinrich (62. Baumann) – Gräf (46. B. Koch), Engelbrecht, Pink (62. Gräf), Großmann (80. P. Stieg), Theisinger, Oberheidtmann (80. Bohne), Barthelmann (80. Kohler), Feder, Gabalci, Deger. Nicht eingesetzt: Helger.

(obl)