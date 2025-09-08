Postels glänzt mit Dreierpack: Anderlingen/Byhusen schlägt Brunsbrock

In der Frauen Bezirksliga Lüneburg West traf die SG Anderlingen/Byhusen am 5. Spieltag auf den TSV Brunsbrock und setzte sich mit 5:2 durch. Durch diesen Erfolg führt Anderlingen/Byhusen die Liga nun punktgleich mit der SG Beckedorf/Ritterhude aufgrund des besseren Torverhältnisses an. Brunsbrock bleibt mit vier Zählern auf Rang acht.

Die Gäste hielten in der ersten Halbzeit gut dagegen. „Das war eine gute erste Halbzeit von uns, mit leichten Vorteilen für Anderlingen. Wir haben gut verteidigt und immer wieder vorne Akzente gesetzt“, erklärte Brunsbrocks Trainer Lennart Gerken. Chancen durch Ammelie Schmidt, Xenia Block und Aileen Gerlach blieben jedoch ungenutzt.

In der 34. Minute nutzte Anderlingen/Byhusen einen Stellungsfehler und Postels traf zur Führung. Kurz darauf forderte Brunsbrock einen Elfmeter, bekam jedoch nur einen Freistoß zugesprochen. Den setzte Martens unhaltbar in den Winkel und sorgte für den Ausgleich. Das war ein „absoluter Sonntagsschuss“, so Gerken.

Nach dem Seitenwechsel legte Anderlingen/Byhusen entscheidend nach. „Wie schon in den Spielen zuvor haben wir uns in der ersten Halbzeit schwergetan. Nach der Pause lief es dann deutlich besser und wir konnten die Tore erzielen“, erklärte SG-Trainerin Chiara Hess. Postels brachte ihre Mannschaft erneut in Führung, anschließend verwandelte Lina Treu einen Foulelfmeter zum 3:1. Nur zwei Minuten später erhöhte Tiara Burfeind auf 4:1, ehe Postels mit ihrem dritten Treffer des Tages auf 5:1 stellte.