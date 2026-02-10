Postau: Es geht in eine dritte Saison mit Wellenhofer

Der SC Postau baut weiter auf Thomas Wellenhofer – Foto: Reimund Neumaier

Der SC Postau geht mit Trainer Thomas Wellenhofer auch in die kommende Spielzeit und setzt damit bewusst auf Kontinuität. Der Verein verlängerte die Zusammenarbeit mit dem Übungsleiter um eine weitere Saison – es ist bereits die dritte Spielzeit von Wellenhofer an der Seitenlinie des A-Klassisten.

Die Verantwortlichen zeigen sich sehr zufrieden mit der bisherigen Arbeit des Trainers. Besonders die Weiterentwicklung - bei guter Trainingsbeteiligung - der noch sehr jungen Mannschaft ist klar erkennbar. Ein zentrales Ziel der nächsten Saison ist es, talentierte Jugendspieler erfolgreich in den Herrenbereich zu integrieren und sich tabellenmäßig um einige Ränge nach vorne zu schrauben. Dieser eingeschlagene Weg soll nun konsequent fortgeführt werden. Auch wenn sich die sportlichen Ergebnisse in der Vorrunde nicht immer widerspiegelten, zeigte die Mannschaft wachsende Leistungen und war phasenweise sogar die spielbestimmende und bessere Mannschaft, ohne sich am Ende dafür zu belohnen. Ein wiederkehrendes Manko blieb die Chancenverwertung – insbesondere im Angriff ließ der SCP zu viele Möglichkeiten ungenutzt.

Daher ist der Verein derzeit auf der Suche nach einem spielenden Co-Trainer für die kommende Saison, der insbesondere im Offensivbereich zusätzliche Impulse setzen soll, gerne auch Neueinsteiger. Trainer Thomas Wellenhofer blickt der neuen Saison mit Zuversicht entgegen: "Die Arbeit mit dem jungen, ehrgeizigen Team macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Ich sehe deutliche Fortschritte in unserer Spielanlage, die leider nicht immer auf den Platz gebracht werden. Unsere Kontinuität und besonders die Chancenauswertung sind ausbaufähig, und daran werden wir arbeiten müssen. Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird und freue mich auf eine weitere Saison beim Sportclub.“

Mit der Vertragsverlängerung von Thomas Wellenhofer unterstreicht der SC Postau seine langfristige Ausrichtung und das Vertrauen in die sportliche Führung – mit dem klaren Ziel, die positive Entwicklung der jungen Mannschaft weiter voranzutreiben.