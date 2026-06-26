Postau engagiert Suleyman als spielenden Co-Trainer

Auvon links nach rechts: Abteilungsleiter Fabian Mühlbauer, Trainer Thomas Wellenhofer, künftiger Co-Trainer Huseyn Suleyman, Abteilungsleiter Markus Weber – Foto: Verein

"Der Kontakt zwischen Verein und Spieler ist in den vergangenen Jahren nie abgerissen. Nachdem Huseyn mit seiner jungen Familie wieder in die Nähe von Postau gezogen ist, nahmen die Verantwortlichen Kontakt auf. Umso größer ist nun die Freude, dass sich Huss mit seiner positiven Art und seinem starken Charakter wieder dem SCP anschließt. Mit Blick auf die kommende Saison erhofft sich der SC Postau vor allem mehr Durchschlagskraft in der Offensive. Die Chancenverwertung war zuletzt eine der größten Baustellen der Mannschaft", schreibt der SC Postau in einer Pressemitteilung. In der abgelaufenen Runde belegte das Team um Kapitän Florian Mühlbauer in der starken A-Klasse Landshut den elften und damit vorletzten Tabellenplatz. Großes Manko der Mannschaft war die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Mit lediglich 16 Einschüssen stellte man die mit Abstand harmloseste Offensivreihe.



