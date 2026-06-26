Postau engagiert Suleyman als spielenden Co-Trainer

Der SC Postau freut sich über die Rückkehr von Huseyn „Huss“ Suleyman vom TSV Volkenschwand. Der 28-jährige Stürmer wird zur neuen Saison wieder für seinen Heimatverein auflaufen und Trainer Thomas Wellenhofer als spielender Co-Trainer unterstützen.
"Der Kontakt zwischen Verein und Spieler ist in den vergangenen Jahren nie abgerissen. Nachdem Huseyn mit seiner jungen Familie wieder in die Nähe von Postau gezogen ist, nahmen die Verantwortlichen Kontakt auf. Umso größer ist nun die Freude, dass sich Huss mit seiner positiven Art und seinem starken Charakter wieder dem SCP anschließt. Mit Blick auf die kommende Saison erhofft sich der SC Postau vor allem mehr Durchschlagskraft in der Offensive. Die Chancenverwertung war zuletzt eine der größten Baustellen der Mannschaft", schreibt der SC Postau in einer Pressemitteilung. In der abgelaufenen Runde belegte das Team um Kapitän Florian Mühlbauer in der starken A-Klasse Landshut den elften und damit vorletzten Tabellenplatz. Großes Manko der Mannschaft war die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Mit lediglich 16 Einschüssen stellte man die mit Abstand harmloseste Offensivreihe.
Als ehemaliger Mannschaftskapitän des TSV Volkenschwand und durch seine Einsätze in der Kreisliga bei der DJK-SV Altdorf bringt Rückkehrer Suleyman zudem die nötige Erfahrung und Führungsqualität mit, um die junge Mannschaft auf und neben dem Platz zu unterstützen und seine Rolle als spielender Co-Trainer auszufüllen. Neben der Rückkehr von "Huss“ freut sich der SC Postau auch über weitere vielversprechende Nachwuchsspieler, die aus dem eigenen Stall nachrücken. Mit Dominik Gahr, Johannes Stemberger und Nico Massinger rücken drei Jugendspieler in den Herrenkader auf. Zudem sollen Sebastian Eisenried, Laurenz Eisenried, Jonas Krieger und Alex Stemberger als Noch-Jugendspieler in der Saison 2026/27 erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln.