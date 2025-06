Post SV verstärkt den Kader

Post SV verpflichtet die nächsten Spieler: Kaderaufstockung unter Yusuf Yala



Yusuf Yala, der engagierte sportliche Leiter des Post SV, setzt seine Strategie zur Kaderverstärkung konsequent fort. Mit den neuesten Verpflichtungen bringt er frischen Wind in das Team und stärkt insbesondere die Abwehrreihe.



Die Abwehr wird durch den Neuzugang Tayfun Bayram entscheidend verstärkt. Als erfahrener Innenverteidiger bringt Tayfun nicht nur seine jahrelange Spielpraxis mit, sondern auch das nötige Know-how, um während des Trainings und im Spielverlauf die Defensive zu stabilisieren. Seine Präsenz wird sowohl in der ersten Mannschaft als auch in der zweiten ein wertvoller Beitrag zur Teamstabilität sein.



Ein weiteres vielversprechendes Talent ist Abdulhamit Akyüz, ein junger Allrounder aus der Kreisliga A. Hamit verspricht, mit seiner Spielfreude und Technik die Gegenspieler ins Schwitzen zu bringen und sich schnell in die Mannschaft einzufügen.



Doch Yusuf Yala denkt nicht nur an erfahrene Kräfte. Er setzt auch auf junge Talente wie Alexander Weber, der vergangene Saison in seiner Altersklasse über 20 Tore erzielt hat und als richtiger Knipser gilt. Ebenso wird Mohammed Said Almohammad, kurz „Mojo“, zur Vorbereitung stoßen – ein Wirbelwind, der vielversprechende Fähigkeiten zeigt.



„Wir setzen weiterhin auf junge, hungrige Spieler, die bereit sind, von unseren alten Hasen zu lernen“, betont Yusuf. „Die Kammeradschaft innerhalb der Mannschaft ist großartig, wir sind zu einer richtigen Familie zusammengewachsen.“ Yusuf lädt alle ambitionierten Spieler herzlich ein, sich am Standort Herderstraße zu melden: „Jeder hat die Chance, Teil dieser tollen Gemeinschaft zu werden.“



Herzlich willkommen, Jungs!