Post SV Solingen freut sich über neue Teamkleidung NRG GROUP stattet G2-Jugend des Post SV Solingen mit neuer Teamkleidung aus



"Wir sind der NRG GROUP außerordentlich dankbar für diese großzügige Unterstützung", betont Juan Mingolla, Jugendleiter des Post SV Solingen. "Sponsoring wie dieses ist für den Jugendfußball unverzichtbar. Es ermöglicht uns nicht nur, unsere Mannschaften angemessen auszustatten, sondern zeigt den Kindern und Jugendlichen auch, dass lokale Unternehmen an sie glauben und ihre sportliche Entwicklung fördern möchten. Das stärkt das Selbstbewusstsein und den Teamgeist unserer Spieler enorm."



Für Kastriot Salihu, Geschäftsführer der NRG GROUP, war die Entscheidung zur Unterstützung des Jugendfußballs eine Herzensangelegenheit: "Als regional verwurzeltes Unternehmen sehen wir es als unsere gesellschaftliche Verantwortung, die Jugendarbeit in Solingen zu fördern. Genau wie wir bei unseren Energielösungen auf Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit setzen, investieren wir auch in die Zukunft unserer Region – und das sind unsere Kinder und Jugendlichen. Sport vermittelt wichtige Werte wie Teamgeist, Disziplin und Fairness, die junge Menschen fürs Leben prägen."



Die NRG GROUP vereint Ingenieure und Meister unter einem Dach und begleitet als verlässlicher Fachpartner Bauherren und Investoren mit nachhaltigen und effizienten Energielösungen. Das Unternehmen verbindet technisches Wissen mit handwerklicher Umsetzung und berät umfassend zu staatlichen Förderprogrammen.



Der Post SV Solingen bedankt sich herzlich bei der NRG GROUP für diese wertvolle Unterstützung der Jugendarbeit. Das Sponsoring ist ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Nachwuchsförderung im Verein und trägt dazu bei, jungen Talenten optimale Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.