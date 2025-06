Post SV legt wieder nach:

Nachdem Yusuf Yayla in den letzten Wochen bereits mehrere Spieler an die Herderstraße geholt hat, setzt der Technische Leiter die positive Entwicklung fort und verstärkt das Team erneut. Die Freude im Trainerteam um Kevin Böhmfeld (Manni) und Abidin Aslan ist groß über die Verpflichtungen von Gino Seggio und Florian Schartenberg.



Gino Seggio, ein alter Bekannter im Kreis 10, hat zuletzt eine Auszeit genommen. Umso mehr freuen sich alle Beteiligten auf sein Debüt als Mittelfeldspieler. Mit seiner Erfahrung aus der Bezirksliga bringt Gino nicht nur spielerische Qualität mit, sondern wird auch ein wichtiger Faktor für die Offensivkraft des Teams sein. „Er wird uns sicherlich nach vorne bringen“, sind sich Trainer und Verantwortliche einig.



Auch Florian Schartenberg wird im kommenden Jahr das Trikot des Post SV tragen. „Flo hat ebenfalls umfangreiche Erfahrung in der Bezirksliga, und ich bin überzeugt, dass er perfekt zu uns passt“, betont Yusuf Yayla. Mit ihm erhält das Team eine weitere wertvolle Bereicherung.



Doch das ist noch nicht alles. Um die Fitness der Spieler weiter zu steigern, wurde kein Geringerer als Önal Sansel als Fitnesstrainer engagiert. Abidin und Manni können sich bereits jetzt ein breites Grinsen nicht verkneifen. „Önal wird die Jungs in der Vorbereitung konditionell richtig rannehmen. In der letzten Saison konnten einige Spieler ab der 60. Minute nicht mehr – so etwas wird uns in der kommenden Saison nicht mehr passieren!“, verspricht Abidin.



Der Post SV sucht junge, dynamische und vor allem hungrige Spieler, die Lust haben, sich in der Vorbereitung an der Herderstraße zu beweisen. Jeder bekommt die Chance, Teil eines tollen, familiären Teams zu werden. Wer Interesse hat, kann sich gerne melden und wird herzlich willkommen geheißen.



Mit diesen Neuzugängen und dem neuen Fitnesstrainer blickt der Post SV voller Zuversicht auf die kommende Saison. Die Vorfreude auf spannende Spiele und erfolgreiche Momente ist groß – und die Mannschaft bereit, alles zu geben!