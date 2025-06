Post SV freut sich, Yusuf noch enger an den Verein zu bin

Post SV freut sich, Yusuf noch enger an den Verein zu binden



Der Post SV Oberhausen 1931 e.V. hat mit Yusuf Yayla einen neuen sportlichen Leiter für die erste Mannschaft gewonnen. Yusuf, der in der vergangenen Saison noch aktiv im Kader stand, übernimmt nun eine Schlüsselrolle und wird künftig die Geschicke der ersten Mannschaft leiten.



Seine Hauptaufgabe besteht darin, den Kader der ersten Mannschaft breiter aufzustellen. Zusammen mit den Trainern Kevin Böhmfeld und Abidin Aslan wird Yusuf einen tatkräftigen Kader für die neue Saison zusammenstellen. Yusuf ist nicht nur im Vereinsumfeld, sondern weit über den Kreis hinaus bekannt und bringt eine enorme Motivation mit. „Wir wollen in der nächsten Saison nicht nur Spaß haben, sondern ganz oben mitspielen“, betont er voller Zuversicht.



Ein weiterer positiver Aspekt ist die bereits starke Verstärkung der neu gegründeten zweiten Mannschaft unter Spielertrainer Xhenan Ameti. Yusuf hat klare Ziele: „Wir werden zwei starke Mannschaften stellen!“



Auch der Obmann des Vereins, Michael Lettau, blickt optimistisch auf die bevorstehenden Aufgaben mit Yusuf. Nach einem großen Umbruch im letzten Jahr konnte der Post SV die abgelaufene Saison immerhin als Sechster abschließen. „Zum Schluss war einfach die Luft raus“, erklärt Lettau. Aber die positiven Nachrichten reißen nicht ab: Alle Spieler haben für die neue Saison zugesagt, und mit Yusuf haben wir nun einen sehr kompetenten Berater an unserer Seite. „Wir freuen uns auf die neue Saison“, sagt Lettau abschließend.



Die Vorfreude im Verein ist spürbar, und alle Beteiligten sind sich einig: Mit Yusuf Yayla an der Spitze der sportlichen Leitung stehen spannende Zeiten bevor.