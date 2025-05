Post SV feiert Meisterschaft

Post SV steht seit vergangenem Spieltag sowohl als Aufsteiger, als auch als Meister der Kreisliga C fest.. Nach dem Abstieg in der vergangenen Spielzeit, gibt es nun wieder etwas zu zelebrieren bei den Düsseldorfern.

Eingewöhnungszeit in der neuen Spielklasse benötigte Post nicht. Nach fünf Spieltagen war Post mit neun Zählern aus vier Duellen Tabellenführer. Nachdem der Verein kurzzeitig von Rang eins abfiel, holte er sich die Spitze an Spieltag elf wieder zurück. Dort blieb man auch bis zum Ende der Saison. Das war keine Selbstverständlichkeit, denn der C-Ligist musste einige Ausfälle hinnehmen. "Leider traf uns aber schon sehr früh in der Saison das Verletzungspech sehr hart: Gabriel Gonzalez (Kreuzbandriss-OP), Elias Bruker (Meniskus-OP), Vize-Kapitän Dennis Derks (Mittelfussbruch), Linus Bruker (Hand gebrochen). Somit brach uns fast die komplette Defensive weg", erklärte Schraets.

In der Winterpause musste also reagiert werden, um die Tabellenführung zu halten. "Mit Tizian Leibmann, Philipp Achter und Sebastiano Greco kam wieder mehr Stabilität in unsere Defensive, was man ja auch in der Tabelle sieht. Im Sturm haben wir vor der Saison aus der Not eine Tugend gemacht. Jannik Jackes, der bis dato immer als Innenverteidiger gespielt hatte, wurde von uns in die Sturmspitze gestellt. Jetzt führt er die Torjägerliste der Kreisliga C an", erläuterte der Cheftrainer.