Post SV Düsseldorf in Hinrunde von Verletzungssorgen geplagt FuPa-Wintercheck: Markus Schraets wünscht sich die Abschaffung der Ablösen in der Kreisliga.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Markus Schraets: Wir hatten echt Pech mit langwierigen Verletzungen. Zwei Kreuzbandrisse, ein Kahnbeinbruch, einen Bänderriss und einen Kreuzbandanriss. Außerdem schlug bei uns auch immer wieder Corona zu, obwohl alle mehrfach geimpft waren. Trotz Unterstützung unserer zweiten Mannschaft mussten wir sogar ein Spiel komplett absagen. Da der Gegner, der TuS Breitscheid, nicht bereit war, das Spiel zu verlegen. Deshalb sind wir mit der Leistung der Mannschaft mehr als zufrieden, da wir die Runde für die angesprochenen Umstände auf dem fast schon Sensationellen 5. Platz abgeschlossen haben.

Gibt es Veränderungen im Team?

Schraets: Ja, leider haben wir im Winter drei Abgänge zu vermelden. Moritz Retschulte hängt seine Schuhe aus beruflichen Gründen an den Nagel. Lutz Lammerding beendet seine Karriere leider aus gesundheitlichen Gründen und unser Torhüter Robin Maasjosthusmann zieht nach Bonn. Aber wir haben auch sechs Neuzugänge in unseren Reihen. Auf der Torwartposition konnten wir mit Florian Schiefer von GSC Hellas und Dominik Bruns aus unserer 2. Mannschaft gleich zwei Mann für uns gewinnen. Gabriel Felipe Rubio Gonzalez kommt aus der Hamburger Kreisliga zu uns. Außerdem konnten wir noch Sebastian Manz und Albion Kurtishi vom Polizei SV Düsseldorf, sowie Timur Hellfritsch von Sportfreunde Gerresheim von einem Wechsel zu uns überzeugen. Bemerkenswert ist, dass Florian, Sebastian, Albion und Timur in der Hinrunde alle noch in der Kreisliga A gespielt haben und ablösefrei zu uns wechseln.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Schraets: Eine wirklich starke Runde spielte unser scheidender Torwart Robin Maasjosthusmann mit vier Spielen, in denen er die Null hielt.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Schraets: Wir hatten einige gute Spiele, der 2:0-Heimsieg gegen das Top-Team von Türkgücü Ratingen ist da zu erwähnen. Die Absage gegen den TuS Breitscheid tat schon echt weh und das schwächste Spiel zeigten wir bei den abstiegsbedrohten Sportfreunde Gerresheim, was wir absolut verdient verloren haben.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Schraets: Ich hoffe, dass wir und auch alle anderen Mannschaften von schweren Verletzungen verschont bleiben. Mein Wunsch wäre es, dass die Ablösesummen bei einem Wechsel innerhalb der Kreisliga abgeschafft würden. Aber dies ist wohl schon eher ein Traum, als ein Wunsch.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Schraets: Da kann ich kurz was von unserer Weihnachtsfeier erzählen. Es war ja nach drei langen Jahren endlich wieder möglich, eine gemeinsame Weihnachtsfeier zu gestalten. Die Jungs und natürlich auch ihre Mädels hatten sich alle chic gemacht. Nach dem traditionellen Schrottwichteln verteilte unser Kapitän auf einen Vorschlag unseres Co-Trainers Oliver Angst Zettel mit Songtexten. Es war schon etwas besonderes, die ganze Mannschaft vorne stehen zu sehen, wie sie gemeinsam das Lied "In der Weihnachtsbäckerei" sang.