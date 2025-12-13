POSSE CUP eröffnet das Fußballjahr 2026

– Foto: Sebastian Harbke

Traditionell beginnt das Fußballjahr in Lohne mit einem besonderen Ereignis: dem POSSE CUP im Lohneum. Am dritten Januar 2026 ab 17 Uhr rollt der Ball wieder – und das wie gewohnt für den guten Zweck. Auch in diesem Jahr werden Spenden gesammelt, Lose verkauft und die DKMS im Kampf gegen Blutkrebs unterstützt.

Während des Turniers sowie im Anschluss bei der Players Party sorgt das Team vom @bwlstammplatz für die passende Versorgung und bietet kühle Getränke an. Sportlich ist das Turnier erneut hochkarätig besetzt, denn gleich mehrere ambitionierte Mannschaften aus der Region treten an. Teilnehmerfeld 2026:

BW Lohne

TV Dinklage

GW Mühlen

SV Bevern

Amasyaspor Lohne

RW Damme

TuS Lutten

RW Visbek