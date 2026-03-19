Positives Zeichen im Nachwuchs: Derbyerfolg der B-II

Ausschlaggebend waren letztlich die Szenen in den Strafräumen. Während die Gastgeber ihre Chancen konsequent nutzten, fehlte dem VfL im Abschluss die nötige Präzision. Zudem erwiesen sich die Gegentore als vermeidbar – ein Mangel an Konsequenz in der Defensive kostete die Mannschaft ein besseres Resultat.

Beim Auswärtsspiel gegen den FSV Frankfurt unterlagen die A-Junioren mit 0:3. Das Ergebnis fiel dabei deutlicher aus, als es der Spielverlauf vermuten ließ. Über weite Strecken präsentierte sich die Mannschaft konkurrenzfähig und erspielte sich eigene Möglichkeiten.

Auch die B-Junioren mussten sich im Derby gegen den SV Meppen geschlagen geben. Beim 1:3 zeigte der VfL vor allem in der ersten Halbzeit eine strukturierte und disziplinierte Leistung.

Trotz des Rückstands blieb das Team aktiv und suchte bis zum Schluss den Weg nach vorne. Die gezeigte Einstellung und Moral bieten eine Grundlage für die kommenden Aufgaben. Am Wochenende steht zunächst ein Testspiel gegen den 1. FC Gievenbeck an.

Nach einem frühen Rückstand gelang durch Luca Knoev der schnelle Ausgleich. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Osnabrück mit einem tiefen Defensivblock und gezielten Umschaltmomenten überzeugte. Ein Pfostentreffer und ein Freistoß an die Latte unterstrichen die vorhandenen Offensivansätze.

Nach der Pause verlor der VfL jedoch den Zugriff auf das Spiel. Ein Ballverlust führte zum erneuten Rückstand, im weiteren Verlauf fehlte es an Durchschlagskraft. Mit dem dritten Gegentor war die Partie entschieden, auch wenn die Mannschaft bis zum Schluss bemüht blieb. Ein Testspiel gegen Lippstadt 08 bietet nun die Möglichkeit zur Neujustierung.

B-II-Junioren: Derbyerfolg nach dominanter Vorstellung

Für den positiven Höhepunkt sorgten die B-II-Junioren, die sich im Derby gegen den SV Meppen mit 3:2 durchsetzten. Über weite Strecken bestimmten die Lila-Weißen das Spielgeschehen und überzeugten mit klarer Struktur sowie hoher Intensität.

Zwar geriet der VfL zunächst durch einen Strafstoß in Rückstand, reagierte jedoch umgehend und glich ebenfalls per Elfmeter durch Bukvic aus. In der Folge übernahm Osnabrück zunehmend die Kontrolle und belohnte sich mit weiteren Treffern durch Manjate und erneut Bukvic.

Auch der späte Anschlusstreffer der Gäste änderte nichts mehr am verdienten Derbyerfolg, den der VfL souverän über die Zeit brachte.

Weitere Ergebnisse im Überblick

Weniger erfolgreich verlief das Wochenende für die C-Junioren, die beim Hamburger SV mit 0:3 unterlagen. Die C-II musste sich der JSG Merzen/Neuenkirchen/Voltlage knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Erfolgreich präsentierten sich hingegen die D-II-Junioren mit einem 4:3-Sieg gegen die JSG Hollage/Pye. Zudem zogen die D-Junioren durch ein 3:0 im Kreispokal gegen den SF Oesede in die nächste Runde ein.