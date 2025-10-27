Positives Hinrunden-Fazit beim TuS Geretsried II: „Da kann man sich doch freuen“

Der Tabellenführer bleibt in der Hinrunde ungeschlagen: Gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch feierte die Reserve des TuS Geretsried einen 2:0-Sieg, den man unterm Strich als verdient bezeichnen darf. Wenngleich dem Kreisliga-Spitzenreiter Fortuna mehr als einmal zur Seite stand. Zwar hatten die Gastgeber die erste große Gelegenheit schon nach wenigen Minuten, als Thomas Schnaderbeck aus 18 Metern abzog, FC-Torhüter Johannes Greinwald den Ball jedoch abwehren konnte.

In der 22. Minute bot sich den Gästen die größte Chance, ihrerseits in Führung zu gehen: TuS-Verteidiger Lucca Schier holte FC-Angreifer Tobias Trainer im Strafraum von den Beinen, den fälligen Elfmeter trat Fabian Kees neben das Tor. „Da hatten wir Glück, das wir nicht in Rückstand geraten, dann läuft das Spiel anders“, räumte TuS II-Trainer Lukas Haustein später ein.

So ging es mit viel Stückwerk, etlichen Fehlpässen und wenigen guten Gelegenheiten auf beiden Seiten weiter. Für die Gastgeber scheiterte Vitus Fischer an Torhüter Greinwald, auf der Gegenseite köpfte Filip Miskovic den Ball vor die Füße von FC-Kapitän Adrian Niggl, dessen Schuss TuS-Keeper Sebastian Untch per Fußabwehr parierte. Dann brachte ein Doppelschlag die Vorentscheidung: In der 41. Minute jagte Niko Karpouzidis den Ball nach Zuspiel von Nikolas Hornacek aus 18 Metern unhaltbar zum 1:0 ins Netz. Zwei Minuten später setzte sich Thomas Schnaderbeck energisch gegen zwei Gegenspieler durch und spitzelte den Ball am Torhüter vorbei zum 2:0 ins Tor.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv, aber zwingende Chancen blieben nun Mangelware. Beiden Teams bot sich jeweils eine Top-Gelegenheit. In der 65. Minute scheiterte Fabian Meier mit einem Freistoß aus 20 Metern an Torhüter Untch. Auf der Gegenseite verschoss der eingewechselte Christoph Klein einen Elfmeter – was als ausgleichende Gerechtigkeit gewertet werden darf, da der Strafstoß in der Kategorie „höchst zweifelhaft“ gehörte. „Wir waren vorne oft nicht zwingend, aber wir haben auch wenig zugelassen, vom Spielverlauf insgesamt ist der Sieg nicht unverdient“, fasste TuS-Coach Haustein die Partie zusammen und zog eine zufriedene Hinrunden-Bilanz: „Zehn Siege, drei Unentschieden aus 13 Spielen – da kann man sich doch freuen.“