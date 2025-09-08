Positives Fazit nach drei Spieltagen

Die Kickers starteten bereits Anfang Juli mit der Vorbereitung. Da erfahrungsgemäß weder im Juli noch im August die Trainer beider Mannschaften urlaubsbedingt keinen einsatzbereiten Kader zur Verfügung haben, wurde etwas früher begonnen. Die Testspiele lagen mit dem Fokus auf die erste Mannschaft, wobei man mit einem Mischkader der beiden Mannschaften antrat.

Bis auf die verdiente 5:1 Klatsche gegen den FC Stern, zeigte sich Coach Shala zufrieden mit der Vorbereitung.

Den Beginn der Pflichtspiele setzte man mit dem Pokalspiel am 20.08. gegen die Irish Rovers. Man zog durch einen 2:6 Erfolg souverän in die nächste Runde ein. Allerdings kam beim ersten Spiel zum Vorschein, dass die Mannschaft teilweise bei positiven Spielergebnissen abschaltet und man sich so unnötige Gegentore einfängt. Leider wurde dies auch nach dem 5. Pflichtspiel immer noch nicht abgelegt. So stehen leider nach drei Punktspielen und zwei Pokalspielen 10 Gegentore zu Buche. Jedoch sind die Kickers in der Offensivarbeit eine Macht und können in den besagten fünf Spielen auf 24 (!) erzielte Treffer zurückblicken.

Am folgenden Wochenende startete man in den Ligabetrieb.

Den Start setzte die zweite Mannschaft mit einem 2:7 Auswärtserfolg bei Afghanistan Motahed. Jedoch ist dieser Sieg mittlerweile nutzlos, da sich Afghanistan aus der Liga zurückgezogen hat. Es ist bedauerlich, dass es gefühlt jede Saison in der C-Klasse zu Rückzügen kommt.

Die erste Mannschaft setzte ihren Ligaauftakt beim unangenehmen FC Croatia. Ein kampfbetontes Spiel auf einem Riesenspielfeld, gefühlt so groß wie eine Landebahn, welches man mit 1:3 gewann.

Nach den Siegen der Ersten über Planegg 7:4 sowie der Zweiten über Oly. Moosach 4:0, stand das Pokalspiel gegen FC Ukraine an. Angemerkt werden muss, dass im Spiel gegen Planegg Nemanja Rancic 5 Treffer erzielte und Kevin Hotko 5 Assists lieferte.

Die Ukrainer spielen zwar "nur" in der B-Klasse, haben jedoch einen Kader mit Kreisklassenniveau. Auch dieses kampfbetonte Spiel konnte man für sich entscheiden. Das Ergebnis von 0:2 stellte man bereits in der ersten Halbzeit her.

Nun wartet in der 3. Pokalrunde am 16.09. der FC Fürstenried, welcher ebenfalls nach drei Spielen mit 9 Punkten an der Tabellenspitze steht. Allerdings in der Kreisliga somit sind die Kickers der Außenseiter in diesem Match.

Auch am letzten Wochenende konnten beide Mannschaften Auswärts vollzählig Punkten. Die Erste Mannschaft konnte bei der Zweitvertretung des TSV Großhadern mit 6:3 gewinnen. Am Nachmittag nahm die Zweite drei Punkte an den Wolkerweg mit, nachdem man sich 2:3 bei den bosnischen Sportfreunden durchsetzen konnte.

Fazit

Gimi Shala konnte mit seiner Truppe nach drei Spieltagen sowie zwei Pokalspielen nur Siege einfahren, obwohl er nur teilweise 70% auf seinen Kader zurückgreifen kann. So sitzen oft Spieler der Zweiten auf der Bank oder es steht nur ein Auswechselspieler zur Verfügung. Daher ist die erbrachte Leistung nicht selbstverständlich und können somit mit breiter Brust die Saison weiter angehen.

Die Zweite Mannschaft startete auch souverän, jedoch lässt sich erst ein Fazit nach dem folgenden Spiel gegen Dinamo München II ziehen, da diese ebenfalls nach drei Spieltagen mit weißer Weste dastehen.