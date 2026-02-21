Positiven Trwnd fortsetzwn 1.FC Saarbeücken: Erstes Auswärtsspiel mit neuem Trainer von Fried · Heute, 10:12 Uhr · 0 Leser

Positiven Trend fortsetzen Heute ist der 1. FC Saarbrücken beim SSV Ulm gefordert. Anstoß im Donaustadion ist um 16.30 Uhr. Nach dem wichtigen Heimsieg gegen die U21 des VfB Stuttgart zuletzt will die Mannschaft von Cheftrainer Argirios Giannikis auswärts nachlegen.

Personell muss der FCS dabei auf Niko Bretschneider verzichten, der aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt fehlt. Richard Neudecker fällt krankheitsbedingt aus. Hinter Manuel Zeitz (angeschlagen) sowie Kai Brünker (zuletzt erkältet) steht ein Fragezeichen. Über einen möglichen Einsatz wird kurzfristig entschieden. Cheftrainer Argirios Giannikis richtet den Fokus klar auf die eigene Leistung: „Wir schauen nur auf uns und nicht auf die Personalsituation des Gegners. Wir sind überhaupt nicht in der Situation, irgendjemanden zu unterschätzen. Wir haben gegen Stuttgart gesehen, wie viel wir investieren müssen, um ein Spiel zu gewinnen. Wir fahren auf jeden Fall nach Ulm, um zu gewinnen. Wir wollen den positiven Trend fortsetzen.“