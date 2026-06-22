"Positive Unzufriedenheit" beim SV Rot-Weiss Glottertal

An Höhe gewonnen: Eric Lickert von RW Glottertal überspringt den Zeller Marco Schwald im ersten Aufstiegsspiel zur Landesliga – Foto: Achim Keller

Im ersten Aufstiegsspiel zur Landesliga dreht RW Glottertal den Rückstand gegen den FC Zell zum 2:1-Heimsieg. Ganz zufrieden ist Coach Patrick Walz nicht: Ein deutlicherer Erfolg wird verpasst.

Als Schiedsrichter Valentin Roeck die Partie zwischen den beiden Bezirksliga-Vizemeistern beendete, mischte sich beim einheimischen Publikum in die Erleichterung auch ein wenig Enttäuschung: Denn einerseits hatte der Vizemeister vom Hochrhein, der FC Zell, in den Schlussminuten auf das 2:2 gedrängt und die Glottertäler hatten für wenig Entlastung gesorgt; andererseits hatte die Heimelf zuvor einige Gelegenheiten liegenlassen, um das Resultat etwas deutlicher zu gestalten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 0:1 Boos (8.), 1:1 Jurzinski (42.), 2:1 Leyser (48.). Schiedsrichter: Roeck (Öhningen). Zuschauer: 500.